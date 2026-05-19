Murió el motociclista que chocó contra una palmera por esquivar a un peatón en Ruta 25

Bruno Silva tenía 26 años y permanecía internado tras el violento accidente sufrido sobre la ruta 25, en Matheu. Sus familiares piden ayuda para afrontar los gastos del sepelio.

El fallecimiento del joven, de 26 años, se produjo durante la noche del sábado, luego de permanecer internado en grave estado en el hospital Erill de Escobar tras las graves heridas sufridas en el accidente y la amputación de una de sus piernas.

El hecho ocurrió el pasado viernes a las 5.50 sobre la Ruta 25, entre las calles Bancalari y Alem, frente a la Escuela Nº6. Según las primeras informaciones, Silva circulaba a bordo de una motocicleta Morini X-Cape 650 cc., cuando al cruzar el semáforo intentó esquivar a un peatón, perdió el control y terminó impactando contra una palmera del cantero central.

Como consecuencia del fuerte choque, sufrió la amputación de su pierna derecha. Personal del SAME lo trasladó consciente y en código rojo al hospital Erill, donde ingresó directo al quirófano.

La noticia de su muerte generó una fuerte repercusión entre vecinos y conocidos del joven, domiciliado en el barrio Lambertuchi. El Club Atlético Belén de Escobar expresó sus condolencias a través de las redes sociales: “Desde el club queremos brindar nuestro apoyo, fuerzas y pésame para toda la familia Silva para este difícil momento! Bruno amigo descansa en paz. Seguí alentando, que nosotros siempre te vamos a recordar”.

En medio del dolor, familiares comenzaron a solicitar ayuda económica para afrontar los gastos del sepelio. Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través de una cuenta de Mercado Pago a nombre de Solange Estefanía Silva, alias: todosporbruni.mp o al CBU: 0000003100092078292618.