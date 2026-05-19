25 de Mayo: por primera vez el desfile se realizará en el Predio Floral

La Municipalidad invita a toda la comunidad a celebrar la jornada patria del 25 de Mayo que tendrá, por primera vez, como escenario el Predio Floral de Belén de Escobar (Mateo Gelves 1050, Belén de Escobar).



Las actividades comenzarán a las 10:30 horas con el tradicional desfile patrio, que reunirá a instituciones, entidades y representantes de la comunidad en un evento para disfrutar en familia. Los festejos continuarán con una amplia propuesta cultural que incluirá shows en vivo, espectáculos de danza y presentaciones de artistas locales y regionales. Durante la jornada se presentarán el Ballet Municipal de Proyección Universal, el Ballet Estrella del Norte, Alicia Benítez y Alma Belén, entre otros grupos de artistas musicales. Además, la grilla incluye propuestas folclóricas y culturales para toda la familia y un gran cierre a cargo de Federico Pecchia.



El festival, que tendrá entrada libre y gratuita, ofrecerá un amplio paseo gastronómico, la Mesa de los Argentinos, feria de emprendedores, actividades recreativas y distintas propuestas para compartir una verdadera fiesta popular en el marco de un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo.