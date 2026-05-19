El jueves 28, el Día de las Hamburguesas llega a Escobar con precios especiales y combos irresistibles 

Escobar celebrará el Día de las Hamburguesas, una propuesta gastronómica que reúne a comercios de distintas localidades del distrito con promociones especiales y descuentos para disfrutar en familia o con amigos. Se trata de una fecha internacional para homenajear a uno de los platos más populares del mundo.



El jueves 28 de mayo habrá combos, promociones 2×1 y descuentos de hasta el 50% en hamburguesas y menús completos. También se destacan combos para compartir, beneficios pagando en efectivo o transferencia y menús con gaseosas incluidas. También habrá opciones con papas, aros de cebolla y distintas variedades gourmet a precios promocionales.



La propuesta cuenta con la participación de una docena de locales de Belén de Escobar, Ingeniero Maschwitz, Garín y Loma Verde, y se irán sumando más locales en el correr de la semana. Para conocer el listado completo de hamburgueserías adheridas y todas las promociones disponibles, se puede ingresar a www.escobar.gob.ar/ diadelashamburguesas