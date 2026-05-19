Atlético Escobar no pudo con Sportivo Belgrano en casa y cerró una primera ronda llena de decepciones, falencias y frustraciones

Le cuesta levantar cabeza a Atlético Escobar en el Federal A: esta vez fue Sportivo Belgrano el que aprovechó todas las ventajas y se llevó una contundente victoria por 3 a 1. Con apenas 7 puntos de los 27 disputados en la primera ronda, el Fucsia está en los últimos puestos de la Zona 1, muestra un preocupante nivel de rendimiento en sus individualidades y sigue sin encontrar una identidad futbolística. Por si fuera poco, es la defensa más vencida del torneo. Recibió 21 goles en 9 partidos, siete más que Gimnasia de Concepción del Uruguay, el colista del grupo.



Aunque el DT Luciano Ábalos mantiene un dibujo táctico de cuatro defensores, cuatro volantes y dos delanteros, cambia los nombres en la búsqueda de que las piezas encajen. En los primeros 45 minutos ante Douglas Haig en Pergamino pareció conseguirlo, pero en casa contra Sportivo Belgrano falló muy rápido. A los 15, la visita ya estaba arriba en el marcador y el plan se derrumbó. Todo fue de los cordobeses, que regularon el ritmo y el dominio del balón ante un Escobar que dudaba en defensa, no se afirmaba en mitad de cancha y menos que menos tenía fuerzas para llegar con peligro al área rival.



En el segundo tiempo el local quemó los libretos. Afuera Agustín Lara, adentro Lucas Núñez y a jugar un claro 4-3-3. A los 10 minutos, Atlético ya estaba partido al medio, yendo con más enjundia que ideas por el empate. Y en esa desesperación, de una defensa muy abierta y regalada, llegó el segundo de Sportivo en un contragolpe feroz. Partido liquidado cuando todavía quedaban más de 20 minutos por jugar. Los dos goles de Hugo Paniagua, uno en cada arco, fueron anecdóticos.



Escobar cierra la primera ronda del Federal A con números rojos. En estos nueve partidos sumó dos técnicos y un récord de dos victorias, un empate y seis derrotas. Conquistó 11 goles (Nahuel Luna, con tres, el goleador) y sufrió 21 (16 a Lucas Álvarez en siete partidos y cinco a Facundo Sánchez en dos). Utilizó en cancha a 27 futbolistas: dos arqueros, diez defensores, nueve volantes y seis delanteros. Los dibujos tácticos variaron fecha a fecha y nunca reiteró un mismo 11 titular. Hacemos zoom: jamás se repitió nombres de una línea defensiva de un partido a otro. ¿Culpa de los entrenadores? Puede ser, pero en la mayoría de los casos, los propios futbolistas se sacan porque sus rendimientos son muy pobres. Sin embargo, no se puede cuantificar lo más preocupante: un equipo que no construye una identidad de juego ni forma espíritu colectivo para superar la adversidad.



Síntesis



Atlético Escobar: Facundo Sánchez, Dante Verón, Matías Billordo, Osías Barreto, Axel Juárez, Hugo Paniagua, Agustín Lara, Lucas Mercado, Nahuel Luna, Tomás Portillo y Martín Sosa. DT: Luciano Ábalos.



Cambios: Lucas Núñez x Lara, Ramón Villalba x Luna, Agustín Lezcano x Portillo, Nicolás Cupolo x Juárez y Gregorio Silva x Billordo.



Sportivo Belgrano: Leonardo Martina, Jonathan Paíz, Mariano Gancedo, Leonardo Ferreyra, Juan Caviglia, Tomás Pennesi, Alfio Lehmann, Santiago Churchi, Germán Lesman, Mariano Sagristani y Juan Bono. DT: Cristian Álvarez.



Cambios: Jeremías Giménez x Churchi, Gonzalo Tarifa x Sagristani, Emanuel Mercado x Lessman y Juan Carballo x Gancedo



Goles: 15’PT Lehmann (SB), 23’ST Mercado (SB), 43’ST Paniagua e/c (SB), 45’ST Paniagua (AE).



Amonestados: Billordo (AE), Churchi, Martina y Ferreyra (SB).



Árbitro: Diego Novelli.