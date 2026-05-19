Charla con Juan Mendoza

Viernes 29 de mayo

19 hs

Oktubre Bar · Belgrano 286, Garín

Entrada libre y gratuita

El Partido Justicialista de Escobar invita a la próxima edición de su Ciclo de Charlas 2026, que tendrá como protagonista al periodista, escritor e investigador Juan Mendoza. El encuentro se realizará el viernes 29 de mayo a las 19 hs en Oktubre Bar, ubicado en Belgrano 286, Garín. La actividad es gratuita y abierta a toda la comunidad.

Juan Mendoza es una figura central del periodismo cultural argentino. Fue secretario de redacción de la legendaria revista Cerdos & Peces, fundada por Enrique Symns, y director de El Explorador. A lo largo de su carrera colaboró con numerosas publicaciones de referencia, entre ellas THC, Mavirock, La Maga, Todo es Historia, Pistas, Mass, La Mano, Veintitrés y Los 70.

Como autor, firmó los libros Rock sudaka. La historia de Korneta Suárez y Los Gardelitos y El guerrero de la periferia. Biografía de Jorge Rulli. Además, coordina talleres de narrativa periodística.