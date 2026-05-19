Junto a la UBA, Escobar incorpora nuevas tecnologías para proteger su arbolado urbano y espacios verdes

La Municipalidad y la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires firmaron un convenio para incorporar tecnología de avanzada en la planificación territorial del arbolado público y los espacios verdes de Escobar. Este estudio permitirá identificar minuciosamente la evolución histórica de la vegetación local desde el año 2000 hasta la actualidad, detectar de forma precisa los cambios en la cobertura vegetal y generar indicadores ambientales detallados por manzana, barrio y localidad.



En la primera etapa del estudio, la UBA realizará un “Relevamiento Digital” orientado a sistematizar la cobertura verde del distrito. Para ello, se implementarán tecnologías de vanguardia que incluyen el uso de imágenes satelitales, sistemas de información geográfica (SIG) y modelos de inteligencia artificial aplicados al análisis del territorio. Este trabajo técnico tendrá una duración inicial de tres meses e incluirá una evaluación de sectores críticos con déficit ambiental o exceso térmico, permitiendo identificar las zonas prioritarias para futuras intervenciones de forestación, mantenimiento y preservación.



«Nos pone muy felices seguir articulando con una institución educativa insignia de nuestro país. Este convenio nos va a permitir establecer una línea de base sobre el arbolado público, observar cómo evolucionó la mancha verde y proyectar de manera más eficiente nuestras políticas públicas ambientales. Este avance es también el resultado de la ordenanza sancionada en diciembre para regular el arbolado público, una iniciativa impulsada por vecinos y vecinas muy comprometidos con la temática”, explicó Verónica Sabena, secretaria Planificación Territorial y Espacio Público.



«Para la Facultad de Agronomía es una gran alegría tener un nuevo vínculo con el Municipio. Además, en un distrito tan diverso, este relevamiento nos va a permitir reconocer especies para proteger las nativas y evitar el avance de las exóticas invasoras. Es fundamental convocar a los vecinos a participar, porque el ambiente lo cuidamos entre todos. Esto aporta a la enseñanza, al conocimiento y al trabajo conjunto entre la universidad, el municipio y la comunidad por el bien común», explicó la decana Adriana Rodríguez.



Asimismo, este convenio plantea una planificación alineada con el Consejo del Arbolado Público, organismo creado en diciembre del año pasado mediante la aprobación de la ordenanza que promueve la protección integral del entorno forestal, tanto urbano como periurbano. En las fases siguientes, se sumarán instancias de capacitación destinadas a cuadrillas y operarios municipales, procesos de planificación participativa junto a los vecinos, y la implementación de un sistema de inspección y seguimiento técnico para las podas.