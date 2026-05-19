Compromiso y trabajo colectivo: más de 350 vecinos y vecinas participaron de la segunda Jornada Solidaria en Escobar

Con más de 350 vecinos y vecinas, este sábado se llevó adelante en Escobar la segunda Jornada Solidaria, una propuesta que volvió a reunir a la comunidad para realizar tareas de mejora y puesta en valor en espacios públicos e instituciones de distintas localidades.



Las tareas se realizaron en 11 puntos distribuidos en distintas localidades del partido: en Belén de Escobar se intervino en el Jardín N°924, el Jardín N°902, la Escuela de Educación Primaria N°28, el Centro de Jubilados Los Abuelos Golondrinas y la Plaza Néstor Kirchner; en Garín en el Club Defensores de Garín; en Ingeniero Maschwitz en el Club Deportivo Arenal; en Maquinista Savio en la Escuela de Educación Primaria N°21 y la Escuela de Educación Especial N°502 «Néstor Boca»; en Matheu en el Centro de Jubilados, Retirados y Pensionados; y en 24 de Febrero en la Escuela de Educación Primaria N°9. En cada uno de estos espacios se llevaron adelante tareas de pintura, corte de pasto, poda correctiva y preventiva, limpieza, barrido, retiro de escombros, hidrolavado y mantenimiento general, con el objetivo de mejorar y poner en valor instituciones y espacios compartidos por toda la comunidad.



La propuesta contó nuevamente con la participación del intendente Ariel Sujarchuk, funcionarios y equipos municipales, quienes acompañaron las distintas actividades desarrolladas a lo largo de la jornada.



“Cuando la situación está tan difícil como la vemos hoy, lo mejor que podemos hacer es estar cerca y unidos, aportando cada uno nuestro granito de arena. La misma dificultad que atraviesan las familias también la vive el Municipio en su propia economía, pero no nos escondemos, no nos alejamos ni nos replegamos. Por eso estoy muy agradecido a todas las personas que participaron de esta nueva jornada, porque con unión y trabajo mancomunado es como vamos a sacar adelante a la Argentina, a nuestra provincia y a nuestro querido Escobar”, expresó Sujarchuk.



Para llevar adelante esta segunda Jornada Solidaria, la Municipalidad aportó materiales, herramientas y equipos de trabajo, mientras que los vecinos y vecinas sumaron su esfuerzo, compromiso y vocación comunitaria para seguir fortaleciendo entre todos cada rincón del partido de Escobar.