Más justicia: el Polo Judicial suma nuevos juzgados

El Polo Judicial de Escobar suma otro importante organismo público ya que a partir del jueves 23 de octubre comenzará a funcionar el Juzgado de Familia Nº 1, permitiendo descentralizar la atención, acercar la justicia y mejorar las prestaciones para las y los vecinos del distrito. Además, en las próximas semanas, pasarán a funcionar el Juzgado de Paz y los Juzgados de Garantías N° 3 y N° 4.



La reinstalación del Juzgado de Familia a cargo de la Dra. Gladys Di Prinzio, el cual funcionaba de manera provisoria en el exsanatorio Plaza (Edilfredo Ameghino 650, Belén de Escobar), tiene como objetivo brindar un espacio mucho más amplio y mejores condiciones de atención al público. Es así como se podrán resolver disputas y asuntos relacionados con la familia, como divorcios, reclamos por alimentos, regímenes de comunicación y de cuidado, adopciones, entre otros. A su vez, este juzgado interviene y emite medidas de protección en casos de violencia doméstica.



Ubicado en Boulevard Cervantes y Felipe Boero (Belén de Escobar), el Polo Judicial funciona de lunes a viernes de 8 a 14 horas. Actualmente, alberga al Tribunal de Trabajo N° 4, la Defensoría Oficial Penal, la Oficina de Mandamientos y Notificaciones y las fiscalías de las Unidades Funcionales de Instrucción y Juicio (UFIJ) 4 y 5.



De esta manera, el Polo Judicial concentrará todos los organismos judiciales con sede en Belén de Escobar, tanto de la Suprema Corte como del Ministerio Público, cumpliendo con los objetivos propuestos en los convenios suscriptos por el Intendente Ariel Sujarchuk, los distintos presidentes de la Suprema Corte y el Procurador General de la provincia de Buenos Aires.