Abrió la preinscripción para nuevas carreras en el Instituto Municipal

El Instituto Superior Municipal de Formación Docente y Técnica N° 8034 “Luis Alberto Spinetta” abrió la preinscripción para nuevas carreras del ciclo lectivo 2026. Ofrece opciones gratuitas y aranceladas con títulos de validez nacional para quienes quieran continuar su formación superior en el Polo de Educación Superior (PES) de Escobar, ubicado en la localidad de Ingeniero Maschwitz.



Entre las nuevas carreras se encuentran el Profesorado de Danza con orientación en Expresión Corporal, de cuatro años de duración, con clases presenciales en turno vespertino; la Tecnicatura en Diseño y Producción de Espectáculos, de tres años, que se cursa de forma semipresencial en turno alternado; y la Tecnicatura Superior en Tiempo Libre y Recreación, también semipresencial y con una duración de tres años.



Además, el Instituto cuenta con el Profesorado para la Enseñanza Secundaria en Lengua y Literatura, con un plan de cuatro años en modalidad presencial y turno matutino, y el Profesorado de Teatro, con las mismas características. Para quienes se orientan al área musical, están disponibles la Formación Básica Musical en guitarra, piano, canto e instrumentos armónicos así como el Profesorado de Música con Orientación en Educación Musical, con cuatro años de duración.



Aquellas personas que deseen inscribirse, deberán enviar sus datos personales con el nombre de la carrera en el asunto, al correo institutomunicipal8034@ escobar.gob.ar . A través del mismo medio, recibirán información sobre cómo continuar el trámite. Ante cualquier duda, también se pueden acercar de manera presencial al Instituto (Sucre 1549), o comunicarse a través del teléfono 11 2192 6965.