Histórico: Atlético Escobar debuta en el Torneo Regional Amateur frente a La Josefa

Se oye ruido de pelota. Este jueves desde las 15 horas, en el estadio de Deportivo Armenio, será el debut histórico de Atlético Escobar en el Torneo Regional Federal Amateur. Enfrentará a La Josefa, de Campana, que viene de empatar 0-0 con Monte Grande en la primera fecha de la Zona 4 de la Bonaerense Pampeana Norte, una de las ocho regiones de esta exigente competencia en la que participan más de 300 clubes de todo el país y que otorga cuatro ascensos al Federal A, la antesala del tradicional Nacional B.



Después de quedar libre en la primera fecha, Atlético Escobar llega en buena forma a este debut luego de una serie de amistosos frente a Platense, Excursionistas, Náutico Hacoaj y Pilar City, entre otros. Pero La Josefa, clasificado al Regional por ser campeón de la Liga de Campana, representa una prueba de fuego para los dirigidos por Nahuel Simi y Diego Ianiero.



Estos son los convocados para el histórico debut.



Arqueros: Lucas Álvarez y Brian Maya

Defensores: Dante Verón, Nicolás Cupulo, Franco Díaz, Thiago Rodríguez, Matías Rodríguez y Juan Vila

Mediocampistas: Ezequiel Cerillo, Franco Ruiz Díaz, Gregorio Silva, Tomás Portillo, Esteban Pipino, Braian Ceballos, Lucas Matas y Kevin Szuchman

Delanteros: Pedro Szeszurack, Tomás Isla, Martín Sosa y Ángel Benítez