Escobar suma más de 300 nuevos establecimientos en lo que va del año

En lo que va del año, el Municipio de Escobar tramitó 652 inicios de habilitaciones de comercios, consolidando el crecimiento sostenido del sector comercial en el distrito. A pesar del contexto económico y de haberse registrado 321 bajas comerciales, el balance general muestra un incremento de 331 nuevos establecimientos incorporados al padrón municipal anual.



Desde el comienzo de la gestión del intendente Ariel Sujarchuk en 2015, Escobar pasó de contar con 2.900 comercios activos a un total actual de 5.800, reflejando el fuerte desarrollo de la actividad económica local. Esto se debe principalmente a las distintas medidas que impulsa el Municipio como la eliminación de tasas, quitas de hasta el 20% para los cumplidores y planes de financiación, como también a través de habilitaciones automáticas y sin costo en la Plataforma Escobar 360 (www.escobar360.gob.ar).



A estas acciones, se sumó también la realización del exitoso calendario de jornadas gastronómicas para fomentar el consumo local, con eventos como La Noche de las Hamburgueserías, de las Pizzerías, de las Heladerías y de las Vinotecas, entre otras propuestas, además de las peatonales, el Mercado Popular Itinerante, la Despensa Agroecológica, el Mercado Circular, el Mercado del Paraná y el Mercado de Oportunidades que ya son un clásico en el partido.