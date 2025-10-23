Beto Ramil y Fernanda Miño recorrieron obras de urbanización que siguen paralizadas por el gobierno nacional

El secretario general del Municipio, Beto Ramil, y la ex secretaria de Integración Socio Urbana (SISU) y candidata a diputada nacional por Fuerza Patria, Fernanda Miño, recorrieron las obras en el barrio Villa Alegre en Belén de Escobar, iniciadas en 2023 y frenadas por el actual gobierno nacional, que beneficiarían a 179 familias y 1375 vecinos y vecinas.



Previamente, el intendente Ariel Sujarchuk mantuvo una reunión con Miño en el Palacio Municipal para evaluar el conjunto de obras paralizadas por el gobierno nacional en el distrito. «Tengo un profundo reconocimiento por la gestión de Fernanda cuando fue funcionaria nacional, por su honestidad y compromiso», sostuvo Sujarchuk.



Los trabajos en Villa Alegre buscan mejorar integralmente los servicios de agua, cloacas, electricidad y accesibilidad del barrio, además de consolidar y equipar los espacios comunitarios y recreativos. Se dividió en dos etapas: la Obra A, centrada en infraestructura pesada y hoy paralizada cuando había avanzado en un 80%, y la Obra B, que incluye intervenciones en lotes y espacios públicos, frenada con un 25% del proyecto realizado.



“Hoy tenemos dificultades incluso para poder financiar estas obras desde el Municipio o la Provincia. Situaciones similares nos ocurrieron con la Maternidad del Bicentenario, donde Ariel tomó la decisión política de aportar los fondos, pero estamos impedidos legalmente de hacerlo. No solo el gobierno nacional decidió paralizar la obra pública, lo cual es una locura, sino que además no responde a lo que realmente quiere la gente”, expresó Ramil.



“Esto de no hacer y no dejar hacer me parece totalmente cruel. Hoy el gobierno municipal es la primera trinchera, la primera resistencia que llega a estos lugares, como ocurre en Escobar. Son quienes asumen esta responsabilidad y llevan adelante el trabajo de contención. Por eso también hoy estamos en este centro comunitario, que supimos iniciar y sostener con mucho trabajo y militancia junto a la SISU. Se terminó una parte, pero hay dificultades para continuar la obra. El Municipio se está comprometiendo a completar algunas cuestiones que faltan como el alumbrado y las rejas hasta el trabajo con la murga y la canchita”, afirmó Miño.



Las obras de integración sociourbana en el partido de Escobar contemplan mejoras en infraestructura vial, redes de servicios básicos, alumbrado público, espacios recreativos y equipamiento comunitario en barrios como Villa Alegre, Villa Boote, Villa La Esperanza y Parque Amancay II. Sin embargo, varios de estos proyectos se encuentran paralizados: Villa Boote registra un 5% de avance, Villa La Esperanza un 72% a la espera de aprobaciones técnicas, y en Maquinista Savio, el proyecto que incluye la erradicación de basurales a cielo abierto, la creación de áreas verdes y recreativas, y la instalación de equipamiento urbano en, fue frenado con la obra en un 80% de su proceso de ejecución.