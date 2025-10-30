Más Cultura: se viene una nueva edición del Festival Raíces Provincianas

Como cada año, la Municipalidad de Escobar llevará adelante con entrada libre y sin costo, el Festival Raíces Provincianas, un tradicional evento que tiene lugar en la localidad de Garín y que contará con la participación de numerosos artistas, decenas de espectáculos musicales, danzas folklóricas y actividades de doma, entre los atractivos destacados de una amplia agenda cultural para disfrutar en familia.



Además de los espectáculos en vivo, habrá patio gastronómico, food trucks, feria de emprendedores y la presencia de entidades de bien público del partido de Escobar, con el objetivo de promover la identidad cultural y el encuentro comunitario.



El festival se desarrollará en 2 de Abril y José Hernández (Garín) y abrirá sus puertas el viernes 7 de noviembre de 18 a 00 horas, el sábado 8, de 10 a 00 horas y el domingo 9, de 10 a 20 horas.



La información sobre la grilla de shows principales será dada a conocer en los próximos días.