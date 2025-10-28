Residentes: 57 médicos de Escobar y distritos cercanos se especializan en el sistema de salud municipal

En el Teatro Seminari se llevó a cabo la Primera Jornada para Residentes del Sistema de Salud Municipal de Escobar, con la participación de 57 profesionales que realizan sus especializaciones médicas en los distintos hospitales y centros de salud del distrito. Se trata de médicos escobarenses y de la región norte del conurbano bonaerense -recibidos en universidades nacionales- que actualmente cursan residencias en cirugía general, ortopedia y traumatología, cardiología, oftalmología, diagnóstico por imágenes, clínica médica y terapia intensiva de adultos.



El encuentro abordó como eje temático “ACV isquémico y fibrilación auricular: ¿Qué tengo que saber de la otra especialidad?”. La actividad estuvo orientada a fortalecer la capacitación y el intercambio interdisciplinario dentro del sistema de salud municipal. Al respecto, el secretario de Salud del Municipio, Juan Manuel Ordóñez, destacó: “Esto es importante porque en Escobar, el intendente Ariel Sujarchuk considera que la educación continua y la formación de médicos residentes es el futuro de un sistema de salud que crece día a día: en camas, en hospitales, en infraestructura y en contenido”.



En 2022, el Municipio consolidó su política de formación profesional en salud mediante la creación del Programa Municipal de Residencias Médicas, establecido por ordenanza. Este importante avance fue posible gracias a que, tras un exhaustivo proceso de evaluación del sistema de salud local, la Universidad de Buenos Aires y el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires eligieron a Escobar como sede de residencias médicas.



Actualmente, los residentes desarrollan su formación en el Hospital Horacio Dupuy de Garín, el Hospital del Bicentenario, el Hospital Néstor Carlos Kirchner, el Hospital Oftalmológico y Odontológico Horacio López y en las distintas Unidades de Diagnóstico Precoz.