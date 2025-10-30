La Reserva Natural de Maschwitz suma biodiversidad con la llegada de coipos y comadrejas

Gracias a un trabajo de dos años de conservación coordinado entre la Municipalidad de Escobar y la Dirección provincial de Fauna, tres coipos y una comadreja con dos crías se incorporaron al ecosistema de la Reserva Natural Educativa de Ingeniero Maschwitz.



En esta operación -que se denomina translocación porque es un movimiento planificado de especies para fortalecer poblaciones en riesgo- los ejemplares llegaron desde el Hipódromo de Palermo, un espacio poco favorable por su constante flujo de visitantes, la actividad turística y la cercanía al intenso tráfico urbano de las avenidas que rodean al predio.



Desde hace unos días, los coipos, la comadreja y sus crías habitan la laguna de la Reserva, donde conviven aves, anfibios y reptiles. Los coipos son roedores nativos -similares a los carpinchos, pero de menor tamaño- que cumplen una función clave en los humedales: se alimentan de vegetación acuática, lo que impide que el exceso de plantas pudra el agua y ayuda a mantener en equilibrio. Las comadrejas, por su parte, son pequeños mamíferos carnívoros que actúan como controladoras biológicas naturales. Se alimentan de insectos y ratones, vectores de enfermedades virales.



El arribo de estas especies a la reserva beneficia a toda la cuenca del río Luján. Con el tiempo, los coipos seguirán el curso del arroyo Escobar y colonizarán nuevos ambientes en otros arroyos del distrito. Este movimiento natural aporta variabilidad genética a las poblaciones y contribuye al mantenimiento de la salud de los cuerpos de agua a lo largo de la cuenca.



Para avistar a los nuevos vecinos, la Reserva se puede visitar de miércoles a domingo de 9 a 17 horas. Más info en @reservanaturalingenieromaschwitz de Instagram.