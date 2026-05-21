La Municipalidad de Escobar retiró más de 200 toneladas de residuos del Arroyo Pinazo

En el Barrio Amancay de Maquinista Savio, al límite con el partido de Pilar, la Municipalidad de Escobar realizó un operativo de saneamiento sobre el Arroyo Pinazo para garantizar que el agua escurra correctamente y evitar inundaciones y anegaciones en la zona. Los trabajos dieron como resultado la extracción de más de 200 toneladas de residuos.



“Para que estas tareas den sus frutos, necesitamos también de la conciencia y la responsabilidad de todas y todos los vecinos para tener un municipio limpio. Tenemos un sistema de recolección que funciona seis veces a la semana, en todo el distrito. No hay excusas para tirar basura en la calle, que luego va a nuestros arroyos”, expresó el intendente Ariel Sujarchuk.



La mayoría de estos residuos no se generaron en Escobar, ya que las corrientes de agua traen basura desde distintos municipios de la cuenca. Por eso como estrategia preventiva, el Municipio instaló en diciembre 2024 una ecobarda en Rivadavia y el arroyo en Maquinista Savio, justo detrás del Polo Ambiental, que evita que gran parte de la basura siga su curso y contamine el Arroyo Escobar, que tiene su tramo dentro de la Reserva de Ingeniero Maschwitz.



El Municipio continuará con operativos de monitoreo permanente y mantenimiento preventivo para asegurar que el arroyo mantenga sus condiciones naturales recuperadas. Asimismo, se remarca una vez más que cuidar el ambiente es una responsabilidad colectiva, y se invita a las y los vecinos a colaborar mediante hábitos sostenibles como la separación de residuos en casa, respetando los cronogramas de recolección. También, denunciando a través de Ojos y Oídos en Alerta (11 6206-3530) y/o Flora (chatbot de la Municipalidad) a quienes ensucian el entorno.