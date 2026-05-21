Atlético Escobar libera a 11 jugadores de su plantel de Federal A

Después de una profunda evaluación técnica realizada por el cuerpo técnico encabezado por Luciano Ábalos, Atlético Escobar definió la libertad de acción de 11 futbolistas del plantel de cara a la continuidad de la temporada en el Torneo Federal A.



Los jugadores que no continuarán son los defensores Martín Burgos, Santiago Candia, Franco Díaz, Enzo Flores y Stephane Nwatsock Abouem y los volantes Leonel Benítez, Lucas Matas, Luciano Miño, Ezequiel Cerrillo, Esteban Pipino y Kevin Szuchman.



Cerrillo y Pipino, dos históricos de la institución, seguirán ligados al club, pero como entrenadores de las categorías Sub 21 y Sub 17, respectivamente.



“Agradecemos profundamente el compromiso, el esfuerzo y la dedicación demostrada por cada uno de los chicos durante el tiempo que vistieron nuestra camiseta. Atlético reconoce su profesionalismo y les desea el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos deportivos y personales”, explicó el director deportivo Mario “Tano” Stampone.



Con el visto bueno de la comisión directiva, la decisión tomada por Ábalos se enmarca en la reestructuración deportiva necesaria para afrontar la etapa venidera del campeonato, con el objetivo de fortalecer el rendimiento del equipo y mantener el proyecto institucional vigente.