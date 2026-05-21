Ariel Sujarchuk: “Este 25 de Mayo defendamos a la Patria en su día”

La Municipalidad celebrará el próximo lunes la jornada patria del 25 de Mayo, que tendrá por primera vez como escenario el Predio Floral de Belén de Escobar y una amplia propuesta cultural, gastronómica y solidaria para toda la comunidad.



La jornada comenzará a las 10:30 horas con el desfile cívico tradicional, que reunirá a instituciones, entidades y representantes de todo el distrito. Luego, desde las 12 horas, el festival continuará con la Mesa de los Argentinos, la presentación de artistas locales y espectáculos folclóricos, feria de emprendedores y emprendedoras, puestos del Programa Ayuda a Egresados y distintas actividades recreativas para compartir en familia. La entrada es libre y gratuita y se recibirán alimentos no perecederos a beneficio del programa Escobar Hambre Cero.



“Realizar por primera vez esta celebración en el Predio Floral nos permite optimizar recursos y reducir costos operativos, unificando la organización en un solo lugar y haciendo más eficiente toda la logística del evento, en un contexto económico nacional complejo que impacta en la gestión”, expresó el intendente Ariel Sujarchuk. Entre los principales beneficios se destaca la unificación del palco y el escenario principal en una misma estructura, lo que disminuye significativamente los gastos de armado. Además, al concentrarse el desfile en un único predio y en un recorrido más corto, se reducen los costos de sonido, vallado, seguridad, tránsito y logística general, evitando la intervención de múltiples calles como ocurría en ediciones anteriores.



Durante la jornada se presentarán el Ballet Municipal de Proyección Universal, el Ballet Estrella del Norte, Alicia Benítez, Alma Belén y otros artistas locales y regionales, además de un gran cierre a cargo de Federico Pecchia.



“Quiero invitarlos a participar de los festejos para defender a la patria en su día. Son momentos difíciles y debemos estar más unidos que nunca. Tenemos la oportunidad de encontrarnos y abrir nuestro corazón patriota y solidario para salir adelante entre todos”, concluyó Sujarchuk.