Aberrante hecho, detienen a un sujeto que habría violado a una joven con retraso madurativo en Maquinista Savio

El pasado sábado un hombre de 43 años fue arrestado por la policía de Maquinista Savio tras la denuncia realizada por una adolescente con retraso madurativo quien lo acusó de abusarla sexualmente.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en calle Los Claveles al 2000 del barrio Amancay donde, según fuentes de la investigación, el ahora imputado llevó a su vecina a su casa con el argumento de cosechar naranjas y allí habría ocurrido el ataque.

Cuando la víctima dio inmediato aviso a su familia se activó el protocolo de asistencia y la joven fue acompañada por una tía para recibir atención médica, y asesoramiento. La víctima fue trasladada a la ciudad de Campana para realizarle los exámenes que corresponden .

La Causa quedó en manos de la Ayudantía Fiscal de Maquinista Savio y la UFI N°4, que ordenó un allanamiento en el domicilio del acusado donde se presume que ocurrieron los hechos.

En el lugar, la Policía Científica levantó pruebas de interés para la causa, como sábanas, frazada y una almohada que podrían tener el ADN de la víctima y la ubicarían con precisión en el lugar.

Por otra parte también se pidieron las imágenes de cámaras de seguridad de la zona. Gracias a ello y a algunos testimonios recolectados la Justicia solicitó la detención del sujeto, identificado como Piris, quien quedó alojado en la comisaría local acusado por abuso sexual.