Vacunación en alerta: Escobar fortalece la aplicación del calendario nacional

La Municipalidad de Escobar refuerza la campaña de vacunación y concientización en todo el distrito, luego de detectar una preocupante caída en la aplicación de vacunas obligatorias del Calendario Nacional. En este contexto, el Municipio fortaleció la atención en los centros de salud y vacunatorios para que completar los esquemas sea un trámite simple, rápido y gratuito. Vecinas y vecinos pueden acercarse al centro de salud más cercano a su barrio para consultar qué vacunas les corresponden tanto a ellos como a sus familias. Toda la información y las direcciones de los vacunatorios se encuentran disponibles en www.escobar.gob.ar/salud/ vacunacion .



La situación genera alarma sanitaria, agravada por la falta de campañas sostenidas a nivel nacional y las demoras en el envío de dosis, ya que enfermedades graves como el coqueluche (tos convulsa), la meningitis, la poliomielitis o el sarampión pueden prevenirse mediante la vacunación.



“La falta de cobertura ideal en las vacunas del calendario es un fenómeno en toda la Argentina. Las causas son multifactoriales, asociadas a que mucha gente está reacia a vacunarse después de la pandemia y a que el gobierno nacional no envía las cantidades suficientes de vacunas. Eso conlleva a que cuando el vecino muchas veces concurre a vacunarse, no se encuentren las dosis que necesitan y se retrase completar el calendario obligatorio nacional”, explicó el director de Epidemiología del Municipio, Carlos Bachiochi.



A finales de 2025, la Sociedad Argentina de Pediatría emitió una fuerte advertencia sobre el estado de las coberturas de vacunación infantil y adolescente en el país: ninguna de las vacunas analizadas alcanzó el 95% necesario para garantizar la inmunidad colectiva y varias dosis estratégicas se encuentran por debajo del 50%.



Las consecuencias de la baja vacunación ya se reflejan en el resurgimiento de enfermedades y muertes prevenibles. Por ejemplo, en lo que va de 2026 murieron tres bebés menores de dos meses por coqueluche, que se suman a otras 11 muertes registradas desde el inicio del brote en 2025. Ninguno de los bebés que ya tenía edad para vacunarse contaba con las dosis correspondientes y, entre los que todavía eran demasiado pequeños para recibir la primera vacuna, solo dos madres habían sido vacunadas durante el embarazo.



La Ley Nacional 27.491 de Control de Enfermedades Prevenibles por Vacunación establece que la vacunación en Argentina es obligatoria, gratuita y constituye un bien social para todas las etapas de la vida, priorizando la salud pública y el acceso equitativo a las vacunas.