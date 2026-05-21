Condenaron a 10 años de prisión al dueño del ex Sanatorio San Carlos

Juan Carlos Linares, quien fuera dueño del ex Sanatorio San Carlos de Maquinista Savio, fue condenado a 10 años de prisión en el marco de la causa que investigó las graves irregularidades registradas durante 2020. Este fallo del Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Campana es el desenlace de una historia en la que la Municipalidad intervino para dar fin a una pésima gestión de la clínica en medio de la pandemia de Covid-19.

La condena contra Linares fue por homicidio culposo por tratarse de múltiples muertes, abandono de persona y propagación de pandemia, y representa uno de los antecedentes judiciales más importantes vinculados a las responsabilidades sanitarias durante la pandemia. En ese momento, no solo decenas de pacientes y trabajadores de la salud resultaron contagiados, sino que ocurrieron hechos tristemente recordados a partir de filmaciones que generaron conmoción en todo el país, con imágenes de cadáveres, bolsas mortuorias y pacientes en estado de abandono.

Tras aquellos hechos, la gestión del intendente Ariel Sujarchuk decidió poner bajo la órbita del Municipio al ex Sanatorio San Carlos para transformarlo en el actual Hospital Municipal Presidente Néstor Carlos Kirchner, inaugurado en 2020, gracias al apoyo en ese entonces de Provincia y Nación. La transformación no solo implicó recuperar un edificio atravesado por el abandono y una tragedia sanitaria, sino también cambiar por completo el funcionamiento del sistema de salud del distrito. Antes, para muchos vecinos y afiliados de PAMI, ir a la guardia de la ex clínica San Carlos significaba no encontrar respuestas, no poder acceder a especialistas y estudios y ver peligrar seriamente su salud.

A partir de la municipalización, se realizaron inversiones para modernizar el hospital y ampliar su capacidad de respuesta. Se incorporaron nuevos respiradores, se renovaron instalaciones eléctricas, cloacales y sistemas de gases medicinales, se modernizaron áreas de internación y terapia intensiva y se fortaleció toda la red de diagnóstico por imágenes. Uno de los hitos más importantes fue la construcción de la Unidad Coronaria y la incorporación del primer angiógrafo del distrito, que permitió realizar estudios de hemodinamia y procedimientos de cirugía cardiovascular dentro del sistema municipal de salud. De esta manera, el Hospital Municipal Presidente Néstor Carlos Kirchner pasó a contar con prestaciones de alta complejidad que antes no existían en Escobar y que obligaban a derivaciones externas.

La investigación del caso estuvo a cargo del fiscal de juicio José Luis Castaño Soca y la sentencia fue dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Campana. El fallo también alcanza al ex director médico de la clínica, Alberto Lauría, quien falleció durante el proceso judicial.

Actualmente, el Hospital Municipal NCK cuenta con 101 plazas de internación, tres quirófanos, Unidad Coronaria con siete camas equipadas con respiradores microprocesados, laboratorio de biología molecular, tomógrafo, resonador abierto y servicio de diagnóstico por imágenes de alta complejidad. Desde su incorporación al sistema público de salud, se consolidó como uno de los principales efectores sanitarios de Escobar y de toda la región, brindando atención a personas sin cobertura médica, con cobertura pública exclusiva y afiliados de PAMI.

El secretario de Salud del municipio, Juan Manuel Ordóñez, resumió la noticia con la siguiente reflexión: “El caso del ex Sanatorio San Carlos es un símbolo que marca el antes y después de la salud pública de nuestro distrito: donde antes hubo abandono y desidia, hoy funciona un hospital público moderno, uno de los 37 centros que actualmente dependen del Municipio. En estos tiempos en los que cada vez más gente pierde su obra social y prepagas y a pesar de los recortes y el ajuste del Gobierno Nacional, nosotros trabajamos igual que el primer día de nuestra gestión, siempre a favor de la salud pública, cuidando a nuestros vecinos y vecinas”.