Llega el 2° encuentro de Soluciones en Tecnología para parques y empresas

Este jueves 21 de mayo, de 10 a 13 horas en el Teatro Seminari, se realizará el 2° encuentro de Soluciones en Tecnología para parques y empresas, una jornada orientada a acercar herramientas y soluciones tecnológicas aplicadas a parques industriales y compañías, junto a referentes del sector y marcas líderes.



Durante el encuentro se desarrollarán charlas y presentaciones sobre innovación, transformación digital y nuevas herramientas para optimizar procesos productivos y de gestión, generando además un espacio de intercambio entre empresas, especialistas y actores del sector tecnológico.



La actividad es libre y gratuita. Quienes deseen participar pueden pedir el formulario de inscripción a secretariaproduccion@escobar. gob.ar . El evento es organizado por el Municipio de Escobar junto a Nexsys, 2NV y APIA, con el acompañamiento de IBM, Lenovo, Microsoft, Zavatec, Rocketbot y Nideport.