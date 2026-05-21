Este jueves 21 de mayo, de 10 a 13 horas en el Teatro Seminari, se realizará el 2° encuentro de Soluciones en Tecnología para parques y empresas, una jornada orientada a acercar herramientas y soluciones tecnológicas aplicadas a parques industriales y compañías, junto a referentes del sector y marcas líderes.
Durante el encuentro se desarrollarán charlas y presentaciones sobre innovación, transformación digital y nuevas herramientas para optimizar procesos productivos y de gestión, generando además un espacio de intercambio entre empresas, especialistas y actores del sector tecnológico.
La actividad es libre y gratuita. Quienes deseen participar pueden pedir el formulario de inscripción a secretariaproduccion@escobar.
Llega el 2° encuentro de Soluciones en Tecnología para parques y empresas
Este jueves 21 de mayo, de 10 a 13 horas en el Teatro Seminari, se realizará el 2° encuentro de Soluciones en Tecnología para parques y empresas, una jornada orientada a acercar herramientas y soluciones tecnológicas aplicadas a parques industriales y compañías, junto a referentes del sector y marcas líderes.