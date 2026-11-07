Junto a un grupo emblemático de clubes, la Municipalidad de Escobar impulsa la normalización institucional de la Liga local de fútbol

En el marco de un plan integral para garantizar la transparencia, el ordenamiento y la regularidad registral de las entidades deportivas del distrito, autoridades de la subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Escobar encabezaron ayer una reunión informativa con el conjunto de los 32 clubes que integran la Liga Escobarense de Fútbol (LEF). Durante la jornada, el área deportiva municipal expuso el alcance del proceso de normalización institucional abierto formalmente ante la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la provincia de Buenos Aires y ratificó su acompañamiento técnico y legal a las instituciones locales.



El avance del expediente provincial responde al impulso generado por la asamblea de socios autoconvocados que celebraron cinco clubes fundacionales y de histórica trayectoria en el partido: Independiente de Escobar (CAIDE), Sportivo Escobar, Boca del Tigre, Villa Vallier y Mutual de Bomberos. Dichas entidades, que acreditaron su participación competitiva en la LEF entre 1985 y 2003, promovieron el inicio de las actuaciones administrativas ante el organismo de contralor bonaerense para subsanar el estado de irregularidad registral que afecta a la liga tras la caducidad del mandato de su última comisión directiva.



Con el respaldo institucional de la Municipalidad, y por el plazo de seis meses, la asamblea designó una comisión normalizadora. A su vez, facultó expresamente a Guido Mesa (presidente de Mutual de Bomberos) para centralizar e impulsar todas las presentaciones y notificaciones ante la entidad provincial con el asesoramiento y la asistencia directa de la Subsecretaría de Deportes municipal, garantizando que el ordenamiento de los órganos de gobierno, la reconstrucción documental y la actualización del padrón institucional se lleven a cabo sin perjudicar el normal desarrollo de los torneos vigentes.