Garín sumará una nueva planta industrial y fortalecerá su perfil productivo

El partido de Escobar continúa consolidándose como un polo estratégico para el desarrollo industrial y la radicación de nuevas empresas. En ese marco, el Grupo Addnice proyecta trasladar en 2027 su planta industrial desde Tigre hacia la localidad de Garín, donde instalará sus operaciones en el predio que anteriormente ocupaba Rosen, empresa dedicada a la fabricación de colchones. La llegada de esta compañía representa un nuevo impulso para la actividad productiva y el crecimiento económico del distrito.



El intendente Ariel Sujarchuk recorrió las nuevas instalaciones de la empresa, donde conoció los detalles del proyecto y su proceso de expansión. “Esto representa una gran oportunidad para el partido de Escobar y la simbiosis que se generó entre el municipio y el Grupo Addnice fue perfecta, porque somos un distrito receptivo y promotor de la industria, y su empresa tiene mucho potencial para seguir creciendo. Además, sus dueños tienen valores, calidad humana y la vocación de capacitar y tomar nuevos empleados, lo que la hace una fábrica de primer nivel”, expresó Sujarchuk.



Fundado en 2012, Grupo Addnice es una empresa argentina dedicada a la fabricación y comercialización de calzado e indumentaria deportiva. A lo largo de su trayectoria, amplió su estructura comercial y productiva, incorporando distintas líneas de productos para hombres, mujeres, niños y jóvenes, además de acuerdos de representación y comercialización de marcas internacionales.



La llegada de Grupo Addnice a Garín constituye un nuevo paso en la consolidación del partido de Escobar como destino estratégico para las inversiones productivas, fortaleciendo la actividad industrial, la articulación con el sector privado y las oportunidades de desarrollo económico y laboral para los vecinos y vecinas del distrito.