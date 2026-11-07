La Municipalidad mantendrá guardias y servicios esenciales durante los feriados y el asueto de noviembre

Durante el asueto del 6 de noviembre por el Día del Trabajador Municipal y los feriados del lunes 9 y miércoles 11 por la visita del papa León XIV, la Municipalidad de Escobar mantendrá las guardias de todos los hospitales y las Unidades de Diagnóstico Precoz (UDP), además de la atención en tres Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS). También funcionarán con normalidad la recolección de residuos y los operativos de seguridad, Defensa Civil y tránsito, mientras que los espacios turísticos tendrán horarios especiales.



La Secretaría de Salud dispuso que todos los hospitales y las UDP funcionen las 24 horas durante las tres jornadas. Los CAPS que contarán con guardias son: Juan Carlos Selles (Pablo Marín entre Islas Malvinas e Hipólito Yrigoyen, Garín), Dra. Marta Velazco (calle 119 y Colectora Este, Loma Verde) y Juana Azurduy (Las Azucenas y Los Perales, Belén de Escobar).



Por otra parte, el viernes 6 permanecerán abiertos los consultorios externos del Hospital Bicentenario (Almte. Brown 3299, Garín) y los consultorios externos Elena Rojas (Bv. Pres. Perón 1079, Garín).



En cuanto a los servicios urbanos, la recolección de residuos domiciliarios y de ramas se realizará con normalidad, de acuerdo con los cronogramas habituales. A su vez, la Secretaría de Seguridad, Defensa Civil y la Agencia Municipal de Tránsito y Transporte mantendrán sus operativos de control y prevención de manera regular.



Por su parte, los espacios turísticos del distrito funcionarán de la siguiente manera:



– Jardín Japonés (Spadaccini y Alberdi, Belén de Escobar): permanecerá cerrado el viernes 6 y el lunes 9. Abrirá el sábado 7 y domingo 8. Luego retomará su horario habitual, de martes a domingo, de 10 a 18 horas.



– Mercado del Paraná (Ruta 25 y Camino de los Pescadores, Belén de Escobar): abrirá el sábado 7, domingo 8 y lunes 9, de 11 a 19 horas.



– Granja Educativa Don Benito (Av. Independencia y Mendoza, Ingeniero Maschwitz): permanecerá cerrada el viernes 6. Abrirá el sábado 7 y domingo 8, de 9 a 17 horas. El lunes 9 y martes 10 permanecerá cerrada, como es habitual. El miércoles 11 retomará su horario normal, de 9 a 17 horas.



Por último, durante las tres jornadas estará disponible Flora, la asistente virtual del Municipio, a través de WhatsApp (11 6813-1202). Desde este canal se pueden realizar gestiones de salud, como solicitar turnos médicos, pedir estudios diagnósticos y consultar resultados, sin necesidad de acercarse a un centro de salud.