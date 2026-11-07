INTENTÓ ENTRAR A UNA VIVIENDA, SE ESCONDIÓ EN EL PATIO Y TERMINÓ APREHENDIDO POR LA POLICÍA MUNICIPAL EN GARÍN.

🚔 Tras el alerta de una vecina, los efectivos acudieron rápidamente al domicilio. Según manifestó la mujer, momentos antes un hombre había pateado la puerta de acceso e intentado abrir una de las ventanas.

Al inspeccionar el exterior de la propiedad con autorización de la propietaria, los agentes junto a Policía Bonaerense encontraron al sospechoso escondido en un pasillo lateral. Al advertir la presencia policial, recibió la voz de alto, acató la orden y fue reducido.

El hombre fue aprehendido y, tras la intervención del Comando de Patrullas, trasladado a la Comisaría Tercera de Garín para las actuaciones correspondientes.

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