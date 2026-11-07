Finde en Escobar: Tattoo Fest, Ceci Hace, Nahuel Ivorra y Hermana Beba son los eventos destacados

Como cada fin de semana, la Municipalidad de Escobar ofrece distintas actividades, entre las que se destacan el evento de tatuajes Tattoo Fest, y los shows de comedia “Te Pido Mil Disculpas” y “Hermana Beba: Mina Bien”, además de otras propuestas culturales.



Las actividades comienzan este viernes, a las 21 horas en el Teatro Seminari (Mitre 451, Belén de Escobar), con el espectáculo de stand-up “Te Pido Mil Disculpas” de Ceci Hace y Nahuel Ivorra, el cual ya hizo reír a más de 40.000 espectadores y agotó funciones en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y España.



El sábado, a partir de las 11 horas, habrá una nueva edición del Tattoo Fest, el evento de tatuajes que se desarrollará en el Predio Floral (Mateo Gelves 1050, Belén de Escobar) y que contará con una gran variedad de expositores, una exhibición de camionetas y autos clásicos, concurso de pin-up, música en vivo, feria de artesanos, patio gastronómico, y mucho más. La experiencia se repetirá el domingo. Más tarde, desde las 13 horas en el parque El Dorado (Av. El Dorado 1900, Ingeniero Maschwitz), se desarrollará el evento MedievalCon. La convención de la edad media tendrá un torneo de combate, grupos recreacionistas, patio gastronómico, paseo de artesanos y bandas en vivo. La experiencia se repetirá el domingo con entrada libre y gratuita.



También el sábado, a las 17:30 horas en el Polo de Educación Superior (PES) de Escobar (Sucre 1550, Ingeniero Maschwitz), tendrá lugar el Encuentro Coral Vol. II del que participarán el coro del Instituto Superior Municipal de Formación Docente y Técnica «Luis Alberto Spinetta», Corofónicos, el Coro Voces del Alma, y el Coro Popular Municipal de Escobar. Luego, en el Centro Cultural Campiglia (Mitre 797, Belén de Escobar), estará la muestra de arte y luthería “Superficies Gastadas” a cargo de Matías Monte. Más tarde, a las 21 horas en el Teatro Seminari, se presentará el comediante Jorge Haddad con su unipersonal “Hermana Beba: Mina Bien”, donde interpreta al popular personaje que ganó fama en las redes sociales por sus diálogos con figuras de la televisión y la política.



Por su parte, el Cine Italia proyectará con entrada libre y gratuita las películas “Los Juegos del Hambre: Balada de Pájaros Cantores y Serpientes” a las 16 horas, “Los Juegos del Hambre” a las 19 horas, y “Los Juegos del Hambre: En Llamas” a las 22 horas, como parte del ciclo “Tributos y Sinsajos”. La propuesta contará con más funciones el domingo: “Los Juegos del Hambre: Sinsajo Parte 1” a las 18 horas, y “Los Juegos del Hambre: Sinsajo Parte 2” a las 20:30 horas.



El domingo, a las 14 horas en la Reserva Natural y Educativa (Sucre y Obligado, Ingeniero Maschwitz), estará la actividad “Domingos de Paseo en la Reserva”. La actividad no requiere inscripción previa. Por último, el Cine Italia proyectará las películas “El Gato con Sombrero” a las 16 horas en 2D y a las 18:30 horas en 3D, y “Godzilla Minus Zero” a las 21 horas.