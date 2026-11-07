Tras una persecución, y gracias a las lectoras de patentes, la Policía Municipal detuvo a dos “roba ruedas”

Este miércoles por la mañana, gracias al sistema de Lectoras de Patentes del Centro de Monitoreo Municipal, se detectó el ingreso al partido de Escobar de un Peugeot 207 vinculado a una investigación por participar de varios robos de cubiertas. Una vez visualizado, se emitió una alerta, se realizó el seguimiento en tiempo real a través de las cámaras de seguridad y patrulleros y motos de la Policía Municipal desplegaron un rápido operativo cerrojo que terminó con dos hombres aprehendidos.



Al verse rodeados, los sospechosos intentaron escapar, pero finalmente fueron interceptados sobre Avenida de los Inmigrantes, debajo del puente de la autopista Panamericana. Durante el procedimiento, los agentes encontraron herramientas utilizadas para sustraer ruedas de vehículos y una cubierta que habría sido descartada por los detenidos durante la persecución.



El exitoso operativo fue posible gracias al trabajo coordinado entre el Centro de Monitoreo y la Policía Municipal, a partir de la detección temprana del vehículo y el seguimiento de sus movimientos dentro del distrito. Este tipo de intervenciones también se complementa con el sistema Ojos y Oídos en Alerta, al que los vecinos y vecinas pueden adherirse a través de la plataforma Escobar 360.



Ambos aprehendidos, mayores de edad, son oriundos del partido bonaerense de San Martín y quedaron a disposición de la Justicia. La causa está a cargo de la UFI N° 11, cuyo titular es el doctor Guido Rabini.