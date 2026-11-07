Del 19 al 23 de noviembre, el partido de Escobar tendrá una propuesta especial para disfrutar de la gastronomía local, con promociones en comercios, actividades culturales, artistas en vivo y ferias al aire libre. Organizada por la Municipalidad, la iniciativa busca impulsar los comercios gastronómicos y convertir las calles del distrito en un gran paseo para vecinos y visitantes.
La Municipalidad invita a los comercios gastronómicos de Escobar a sumarse a esta iniciativa con menús especiales y promociones exclusivas. La inscripción estará abierta hasta el 13 de noviembre, a través de WhatsApp al 11 3726-1259.
El sábado 21, de 17 a 23 horas, las actividades se concentrarán en Garín, sobre la calle Pablo Lamberti y el Boulevard Presidente Perón, y en Ingeniero Maschwitz, sobre las calles Mendoza y Villanueva, con intervenciones artísticas en vivo. Por su parte, en Belén de Escobar habrá propuestas sobre la calle Hipólito Yrigoyen y en la Plaza Lambertuchi, con artistas, ferias de emprendedores y exposiciones de arte.
El domingo 22, de 10 a 19 horas, la propuesta llegará a la entrada de El Cazador, donde se podrá recorrer la exposición «Arte en la Barranca», una feria de emprendedores y disfrutar de artistas en vivo.
En las próximas semanas, el Municipio anunciará los locales adheridos y las promociones para que vecinos y visitantes puedan organizar su recorrido gastronómico.
Escobar se prepara para vivir el Finde Gastronómico
Del 19 al 23 de noviembre, el partido de Escobar tendrá una propuesta especial para disfrutar de la gastronomía local, con promociones en comercios, actividades culturales, artistas en vivo y ferias al aire libre. Organizada por la Municipalidad, la iniciativa busca impulsar los comercios gastronómicos y convertir las calles del distrito en un gran paseo para vecinos y visitantes.