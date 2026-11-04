Transporte público: Escobar suma dos nuevos ramales y más colectivos 0 km

El transporte público de Escobar contará con dos nuevos ramales y sumará cuatro colectivos 0 km a las flotas de las empresas Línea Sesenta S.A. y Micro Ómnibus Tigre S.A. (M.O.T.S.A.). Los nuevos recorridos corresponden a las líneas 503 y 506, y comenzarán a funcionar durante la próxima semana.



El ramal H de la línea 503, operada por Línea Sesenta S.A., conectará la terminal de colectivos de Belén de Escobar con la estación de ferrocarril en Matheu. A la ida, saldrá de la terminal de Belén de Escobar por Av. 25 de Mayo, Colectora Este, Av. de los Inmigrantes, Del Caballito Blanco, Nazarre, Belgrano y Salvador Melo. El recorrido de vuelta será desde la estación Matheu y seguirá por Nazarre, Caballito Blanco, Inmigrantes, Colectora Oeste, Dr. Travi, y 25 de Mayo hasta la terminal de Escobar.



Por su parte, el ramal B de la línea 506, a cargo de M.O.T.S.A., unirá la terminal de Belén de Escobar con el parque industrial de Loma Verde y el nuevo centro de almacenamiento de Mercado Libre. En su trayecto de ida saldrá de la terminal por 25 de Mayo y Colectora Este hasta el Km 59 de Panamericana. De regreso, saldrá desde el Km 59 de Panamericana y tomará el Puente Loma Verde, Colectora Oeste, Dr. Travi y 25 de Mayo hasta la terminal.



El intendente Ariel Sujarchuk encabezó la presentación de las unidades en la peatonal Hipólito Yrigoyen de Belén de Escobar, acompañado por Fabio Ferreira, presidente de M.O.T.S.A., Francisco Ruggero, presidente de Línea Sesenta S.A., y representantes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA). De los cuatro colectivos, tres pertenecen a M.O.T.S.A. y uno a Línea Sesenta S.A.



“Escobar crece en todos los sentidos. En cantidad de población, de viviendas, de industrias y en nuevos centros comerciales. Frente a esta realidad, la conectividad es fundamental. Vivimos tiempos difíciles porque la baja en la actividad económica atenta contra todos los sectores, y el transporte es uno de los perjudicados. No obstante, mediante un esfuerzo conjunto entre el Municipio, la Provincia y estas dos empresas que trabajan en Escobar, logramos incorporar nuevas unidades para seguir mejorando los servicios”, expresó Sujarchuk.



Las nuevas unidades se sumarán al parque móvil de ambas empresas y podrán prestar servicio en cualquiera de las líneas que opera cada una. Línea Sesenta tiene a su cargo las líneas 503 y 509, mientras que M.O.T.S.A. opera las líneas 505, 506, 508, 511 y 513.