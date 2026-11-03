Cuáles fueron las vidrieras ganadoras del concurso por Halloween en Belén de Escobar

En una tarde que combinó creatividad, ingenio y espíritu festivo, el Municipio de Escobar llevó adelante este sábado una nueva edición de los festejos de Halloween. La propuesta incluyó peatonales temáticas en distintas localidades del partido, aunque el gran concurso de vidrieras se realizó en el centro de Belén de Escobar, donde los comercios locales se sumaron con promociones y una destacada participación.



El jurado, integrado por representantes de la Cámara de Comercio de Escobar, recorrió unas 20 vidrieras participantes y evaluó aspectos como el espacio ocupado, la creatividad desplegada y, fundamentalmente, el trabajo manual realizado por los comerciantes. Tras la deliberación, el primer premio fue para Pizzería Popular (Estrada 656), que sorprendió con una impactante decoración que incluyó arañas gigantes, esqueletos, fantasmas colgantes, telarañas y ataúdes.



El segundo lugar correspondió a María Enriqueta (Mitre 548), la marca de indumentaria que ambientó su frente con fantasmas de tela, muñecas tenebrosas, pequeños esqueletos colgantes y maniquíes ataviados con disfraces de Halloween. El tercer premio fue para Helados Queen (Estrada 1089), que recibió a los transeúntes con fantasmas de bienvenida encabezados por La Parca, arañas gigantes, telarañas en los árboles y una tenebrosa hamaca con la muerte meciéndose.



Los tres ganadores recibieron premios similares: una planta, un diploma enmarcado de reconocimiento, un juego de picnic y vouchers para cenas para dos personas en Turín y Trascartón y para helados de Daniel. La entrega se realizó al finalizar los festejos, en un clima de celebración que reunió a vecinos y comerciantes.

En Belén de Escobar los festejos comenzaron a las 17 horas en la peatonal de la avenida Hipólito Yrigoyen, entre Tapia de Cruz y Estrada, con distintas propuestas para toda la familia. Desde las 20 horas, la grilla continuó con la banda de cumbia Peché y el cierre estuvo a cargo del espectáculo de magia y humor «El Gran Showman» de Gastón Fabbiani.