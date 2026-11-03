Ingeniero Maschwitz suma una nueva planta de almacenamiento eléctrico para estabilizar la tensión y mejorar el servicio local

El proyecto BESS Maschwitz avanza bajo la supervisión de la Secretaría de Energía de la Nación, el Ministerio de Ambiente provincial, Bomberos y el Municipio de Escobar, garantizando el cumplimiento normativo para solucionar las caídas de tensión y reforzar el suministro eléctrico de los vecinos de Maschwitz y Garín.



Comenzaron los trabajos preliminares para la instalación de una planta de almacenamiento de energía con baterías en la localidad de Ingeniero Maschwitz. Desarrollada por la empresa Genneia en articulación técnica con la distribuidora EDENOR S.A., la obra está diseñada para solucionar las caídas de tensión y reforzar la estabilidad del suministro eléctrico en la zona durante los meses de mayor demanda estival.



Las obras se realizan en el marco del programa AlmaGBA de la Secretaría de Energía de la Nación que busca mejorar la confiabilidad del abastecimiento eléctrico en distintos puntos del AMBA. En este caso, la planta estará radicada sobre la calle Brasil, entre La Pista y la Ruta 26, en Ingeniero Maschwitz, y se vinculará de forma directa a la red de EDENOR mediante un tendido subterráneo en 33 kV.



Beneficios para los vecinos de Escobar



El funcionamiento de la planta permitirá resolver de manera directa los bajones de luz y prevenir cortes por sobrecarga, almacenando energía en horarios nocturnos de bajo consumo para inyectarla a la red de EDENOR durante las horas pico de la tarde y la noche. Con una potencia de 40 MW que garantiza hasta cinco horas continuas de refuerzo eléctrico, la mejora en el servicio beneficiará principalmente a los vecinos de Ingeniero Maschwitz y Garín, dentro de un nodo de cobertura regional que abarca también a Benavídez y al polo industrial Ford.



¿Cómo funciona?



En términos sencillos, la planta funciona como una reserva de energía de gran escala. El sistema toma energía de la red en los momentos de menor demanda, la almacena en baterías y la entrega cuando el consumo aumenta y el sistema eléctrico está más exigido. La operación se coordina con el despacho del sistema a cargo de CAMMESA.



Marco legal, controles y altos estándares de seguridad



El proyecto avanza bajo un riguroso esquema de control articulado en los tres niveles del Estado. Cuenta con la autorización de la Secretaría de Energía de la Nación para sumarse al sistema interconectado y el visto bueno del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires que habilita a realizar trabajos preliminares en el terreno.



La iniciativa también obtuvo la Prefactibilidad Hidrica otorgada por la Autoridad del Agua (previo a la Declaración de Impacto Ambiental final) y el aval antisiniestral de la Dirección de Bomberos de la Provincia. En el plano local, el desarrollo de las obras civiles y la puesta en marcha están sujetas a la Licencia de Construcción y la Habilitación de Funcionamiento tramitadas ante el Municipio de Escobar. En ese marco normativo, la instalación contempla muro perimetral de hormigón de 3 metros para aislamiento con los terrenos linderos y tecnología de seguridad de última generación, que incluye un proceso de insonorización. La tecnología BESS (Battery Energy Storage System) implica usar baterías que operan en contenedores insonorizados, que no generan combustión ni emisiones contaminantes.



La incorporación de esta tecnología sienta un antecedente clave en la modernización de la red eléctrica regional, para mejorar el servicio en la zona.