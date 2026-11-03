LA POLICÍA MUNICIPAL IDENTIFICÓ A UN HOMBRE CON PEDIDO DE PARADERO ACTIVO

El procedimiento se inició cuando efectivos de la División Motorizada de la Policía Municipal intervinieron ante un hombre que se encontraba generando disturbios en la vía pública.

Al verificar sus datos, con apoyo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, constataron que tenía un pedido de paradero activo. El hombre fue aprehendido y trasladado a la comisaría.

La intervención permitió identificar la situación y dar curso al procedimiento correspondiente, con el trabajo coordinado de las distintas áreas.

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Seguimos trabajando bajo la premisa del intendente Ariel Sujarchuk para fortalecer la seguridad en todo el distrito y construir un Escobar más seguro y cercano.

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