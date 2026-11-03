Recolección de ramas: cronograma semanal en Garín, Ingeniero Maschwitz, Matheu y 24 de Febrero

La Municipalidad de Escobar informa el cronograma semanal de recolección de ramas y restos de poda para que los vecinos y vecinas puedan depositarlos en la vía pública únicamente en las fechas indicadas para cada barrio.



En Garín, los vecinos de los barrios Cabot, San Javier, Los Tilos, El Triángulo y Amad podrán depositar las ramas desde hoy, lunes 2, hasta el domingo 8 de noviembre, mientras que los equipos municipales pasarán a retirarlas del lunes 9 al jueves 12.



En Ingeniero Maschwitz, quienes viven en los barrios Los Naranjos, Doña Justa, Ñanduces, Lambaré, Los Pinos, Las Glorias, San Juan y Centro podrán sacar las ramas hasta el domingo 8 de noviembre. Los equipos municipales pasarán a retirarlas del lunes 9 al lunes 16.



En Matheu, los vecinos del barrio Saboya podrán depositar las ramas del martes 3 al lunes 9 de noviembre, mientras que los equipos municipales pasarán a retirarlas del martes 10 al viernes 13.



Por su parte, quienes viven en el barrio 1° de Julio podrán sacar las ramas del sábado 7 al viernes 13 de noviembre. Los equipos municipales pasarán a retirarlas del sábado 14 al martes 17.



Por último, los vecinos de los barrios Itatí, Parque y San Andrés podrán depositar las ramas del miércoles 11 al martes 17 de noviembre, y los equipos municipales pasarán a retirarlas del miércoles 18 al domingo 22.



En 24 de Febrero, los vecinos podrán depositar las ramas del viernes 6 al jueves 12 de noviembre. Los equipos municipales pasarán a retirarlas el viernes 13 y el sábado 14.



Para conocer el cronograma completo, los vecinos y vecinas pueden ingresar a escobar.gob.ar/recoleccion-de-ramas o consultar vía WhatsApp a Flora, el chatbot del Municipio, al 11 6813-1202. El cronograma está sujeto a modificaciones por condiciones climáticas.



Es importante recordar que, según la Ordenanza Municipal 4526/08, las ramas deben colocarse sin obstruir la calzada ni los desagües pluviales y no pueden exceder un metro cúbico de volumen. El cronograma es semanal, por lo que se solicita sacar las ramas únicamente en las fechas indicadas. De lo contrario, se aplicarán multas.