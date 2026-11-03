Recolección de ramas: cronograma semanal en Garín, Ingeniero Maschwitz, Matheu y 24 de Febrero

La Municipalidad de Escobar informa el cronograma semanal de recolección de ramas y restos de poda para que los vecinos y vecinas puedan depositarlos en la vía pública únicamente en las fechas indicadas para cada barrio.
En Garín, los vecinos de los barrios Cabot, San Javier, Los Tilos, El Triángulo y Amad podrán depositar las ramas desde hoy, lunes 2, hasta el domingo 8 de noviembre, mientras que los equipos municipales pasarán a retirarlas del lunes 9 al jueves 12.
En Ingeniero Maschwitz, quienes viven en los barrios Los Naranjos, Doña Justa, Ñanduces, Lambaré, Los Pinos, Las Glorias, San Juan y Centro podrán sacar las ramas hasta el domingo 8 de noviembre. Los equipos municipales pasarán a retirarlas del lunes 9 al lunes 16.
En Matheu, los vecinos del barrio Saboya podrán depositar las ramas del martes 3 al lunes 9 de noviembre, mientras que los equipos municipales pasarán a retirarlas del martes 10 al viernes 13.
Por su parte, quienes viven en el barrio 1° de Julio podrán sacar las ramas del sábado 7 al viernes 13 de noviembre. Los equipos municipales pasarán a retirarlas del sábado 14 al martes 17.
Por último, los vecinos de los barrios Itatí, Parque y San Andrés podrán depositar las ramas del miércoles 11 al martes 17 de noviembre, y los equipos municipales pasarán a retirarlas del miércoles 18 al domingo 22.
En 24 de Febrero, los vecinos podrán depositar las ramas del viernes 6 al jueves 12 de noviembre. Los equipos municipales pasarán a retirarlas el viernes 13 y el sábado 14.
Para conocer el cronograma completo, los vecinos y vecinas pueden ingresar a escobar.gob.ar/recoleccion-de-ramas o consultar vía WhatsApp a Flora, el chatbot del Municipio, al 11 6813-1202. El cronograma está sujeto a modificaciones por condiciones climáticas.
Es importante recordar que, según la Ordenanza Municipal 4526/08, las ramas deben colocarse sin obstruir la calzada ni los desagües pluviales y no pueden exceder un metro cúbico de volumen. El cronograma es semanal, por lo que se solicita sacar las ramas únicamente en las fechas indicadas. De lo contrario, se aplicarán multas.
Recolección de ramas: cronograma semanal en Garín, Ingeniero Maschwitz, Matheu y 24 de Febrero
La Municipalidad de Escobar informa el cronograma semanal de recolección de ramas y restos de poda para que los vecinos y vecinas puedan depositarlos en la vía pública únicamente en las fechas indicadas para cada barrio.