Presupuesto 2027: con la supresión de otros 52 tributos, Ariel Sujarchuk alcanza las 230 tasas eliminadas y consolida la inversión en obras, salud y seguridad

El intendente elevó al Concejo Deliberante de Escobar los proyectos de ordenanza Fiscal-Tributaria y de Presupuesto. La iniciativa prevé recursos por $410.000 millones y amplía los beneficios fiscales para vecinos y comercios con un novedoso plan denominado “Cada dos por tres, pagás la mitad”.



Ariel Sujarchuk elevó al Honorable Concejo Deliberante de Escobar los proyectos de ordenanza Fiscal-Tributaria y de Presupuesto para el ejercicio 2027, en donde se definió la eliminación de 52 tributos, alcanzando la supresión de 230 desde el comienzo de su gestión. La propuesta se centra también en una fuerte inversión en las áreas de Infraestructura, Salud y Seguridad.



El proyecto de ordenanza Fiscal-Tributaria y de Presupuesto también incluye un novedoso programa de grandes quitas en tasas denominado “Cada dos por tres, pagás la mitad”, que se aplicará a partir de julio del año próximo. Consiste en tener la opción de pagar dos meses al mismo tiempo, obteniendo un 50% de descuento en el segundo mes. Por ejemplo, se paga julio y la mitad de lo que corresponde a agosto. O septiembre y la mitad de octubre. Esta opción estará vigente para la Tasa de Servicios Generales (TSG) de quienes vivan en viviendas con partida definitiva (como la mayoría de los vecinos del distrito) y pequeños comerciantes en el momento de pagar la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene (TISH).



El presupuesto total para 2027 será de $410.000 millones. Su crecimiento interanual se explica en gran parte por el aumento del Coeficiente Único de Distribución (CUD) de la coparticipación provincial, un índice que premia la eficiencia del gasto local y en el cual Escobar es el distrito bonaerense que más creció desde 2016.



“A partir de una administración inteligente y creativa de los recursos genuinos, seguimos consolidando una política de simplificación y reducción de la presión tributaria sobre los vecinos, las pymes y los comerciantes. Como desde el primer día, y más en estos tiempos difíciles, escuchamos a todos los sectores para estar donde tenemos que estar. Y lo hacemos sin dejar de lado la inversión en obras de infraestructura y programas que mejoren la salud, la seguridad y la educación de nuestra gente”, afirmó Sujarchuk.



El proyecto refleja la autonomía financiera del Municipio: del total presupuestado, el 64,8% corresponde a recursos municipales genuinos y el 35,2% a fondos provinciales. Como ocurre desde diciembre de 2023, el aporte de Nación es prácticamente cero.



La distribución de los recursos priorizará áreas clave para el desarrollo del distrito. Se mantendrá un fuerte plan de obra pública, al que se destinarán $126.915 millones (30,9% del total) y se priorizará la Salud, con una inversión de $105.617 millones (25,76% del total) y la Seguridad, con una asignación de recursos por $49.487 millones (12,07%). Educación tiene atribuidos $13.879 millones, Desarrollo Social $8.541 millones, y otros $4.200 millones se asignarán al programa Presupuesto Participativo, que tiene como objetivo ejecutar obras votadas por los vecinos de cada barrio.



ALIVIO FISCAL: MÁS BENEFICIOS, DESCUENTOS Y EXENCIONES



En el plano Fiscal-Tributario, además del programa “Cada dos por tres, pagás la mitad” explicado anteriormente, se destacan la eliminación de 52 tributos y los siguientes puntos:



-Vecinos cumplidores: Se mantiene el descuento del 30% en la Tasa General por pago anual y del 20% por pago semestral, junto con quitas adicionales por buen cumplimiento, pago anticipado y adhesión al débito automático.

-Comercios y PyMEs: Costo cero para iniciar habilitaciones comerciales. Además, se sostiene la exención por tres meses de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene, de los derechos de ocupación de espacio público, y de publicidad y propaganda (para cartelería propia de menor tamaño).

-Industria y Empleo: Continúa el programa de Fomento a la Industria y Nuevos Emprendimientos, otorgando amplios beneficios tributarios por radicación para incentivar la creación de empleo local.

-Sectores vulnerables: Exención automática de todos los tributos a jubilados, pensionados, personas con discapacidad e instituciones comunitarias.

-Parque Automotor y Movilidad Sustentable: Se amplía el universo de beneficiarios que no pagarán patentes, ya que se exime a vehículos modelo 2003 y anteriores, y a motos modelo 2011 y anteriores. Se suman a este beneficio las motos de hasta 100cc, las de hasta 110cc con más de 10 años de antigüedad, y los vehículos de tracción eléctrica para así promover el cuidado del medio ambiente y la movilidad urbana sostenible.



“Seguimos aplicando un esquema tributario más justo, ágil y moderno, que premia al que cumple, alivia al que produce y protege a quienes más lo necesitan. Y al mismo tiempo, planeamos las inversiones en un contexto difícil para que -más allá del contexto nacional-, Escobar siga progresando”, concluyó Sujarchuk.