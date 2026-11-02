Más de 2.000 personas participaron de la 7° edición de la Maratón Escobar Hambre Cero

La Maratón Solidaria Escobar Hambre Cero celebró su séptima edición en Ingeniero Maschwitz, una iniciativa que tiene como objetivo promover la solidaridad, el deporte y la vida saludable. Gracias al aporte de las y los participantes, se recaudó una tonelada de alimentos que serán destinados a comedores populares y merenderos del distrito.



“Correr por lugares como el predio en el que se encuentra el Polo de Educación Superior o la Granja Don Benito tiene, además, un valor muy especial. Estos espacios no eran administrados por el Municipio hasta que llegó nuestra gestión. Hoy miles de vecinos y vecinas también los incorporaron como un circuito natural, turístico y aeróbico. Por cosas así es que sostenemos que Escobar te cuida y te quiere”, afirmó Ariel Sujarchuk.



La maratón constó de tres modalidades diferenciadas en kilómetros y edades: el circuito competitivo de 10 kilómetros, que tuvo como ganadores a Braian Medina y Marianela Urquiza (seguidos por Javier Villalba, Agustina Ojeda, Andrés Meza y Loana Coronel); el participativo de 3 kilómetros, encabezado por Agustín Talavera y Carolina Muzzalupo, y la carrera Kids para niños y niñas de hasta 12 años.



La jornada dejó balances muy positivos entre quienes se sumaron a la propuesta: “Somos de Escobar y la verdad es nuestra primera vez, fascinadas. Mientras corríamos pensábamos en qué lindo el olorcito a los árboles, la naturaleza, el bosque, espectacular. Así que sin duda volveríamos a participar”, contó Gisela García. Por su parte, Karen Mayer destacó: “Me encantó la experiencia y me encantó la causa, creo que fue uno de los motivos por los que decidí volver a correr”.