HCD Programa identidad: se bautizaron establecimientos municipales

El pasado viernes, en el Honorable Concejo Deliberante de Escobar se llevó a cabo la 11ª Sesión Ordinaria, en la que se aprobaron once expedientes. Entre ellos se destacan:

Se ampliaron recorridos de líneas de colectivos, mediante la modificación a la Ordenanza que regula el transporte urbano de pasajeros.

Se confirmaron dos propuestas para bautizar establecimientos municipales, que surgieron a partir del “Programa identidad”, creado por la Municipalidad de Escobar. En primer lugar, se designó “Natalia Ailín García” a la cancha de hockey del Polideportivo Islas Malvinas, de la localidad de Garín. Luego, se nombró “Julieta Anahí Ilundain” a la pileta del Polideportivo de Ing. Maschwitz.

Se declaró personalidad destacada del Partido de Escobar a Mario Vizcarra, por su trabajo comunitario al frente del comedor “Gigantes del corazón”, ubicado en la localidad de Garín.

Se declaró de interés legislativo la trayectoria y la labor de la Escuela de equitación “Equidepor”, de la localidad de Matheu.

Se reconoció la quinta edición de la muestra fotográfica, “Sexto ve” realizada por estudiantes de la Escuela Primaria N°22 “José Manuel Estrada” (Sección Islas).

Se declaró de interés cultural la realización de “Fiesta nacional de la revolución argentina”, que se realizará el 22 noviembre de 2026, en homenaje a María Remedios del Valle.