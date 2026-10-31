LA POLICÍA MUNICIPAL AYUDÓ A UNA VECINA ADULTA MAYOR A RECUPERAR DINERO Y  MEDICAMENTOS EN ESCOBAR

La presencia constante de la Policía Municipal en las calles y los recorridos preventivos por las distintas cuadrículas del distrito son fundamentales para garantizar una respuesta rápida y eficaz ante cualquier situación.

🏍️ En esta oportunidad, agentes de la División Motorizada fueron alertados por el Centro de Monitoreo, cuando personal del Banco Nación informó sobre una mochila sospechosa abandonada frente a la entidad bancaria, en Belén de Escobar.

Gracias a su cercanía, llegaron rápidamente al lugar y establecieron un cordón preventivo para resguardar la zona hasta el arribo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

🔎 Al verificar su contenido, encontraron dinero y medicamentos que pertenecían a una vecina adulta mayor que había olvidado la mochila al salir apurada para tomar el colectivo.

🤝 A través del trabajo conjunto de la Policía Municipal, la Policía Bonaerense y la Comisaría 1.ª de Escobar, se logró localizar a la propietaria y garantizar la devolución de la totalidad de sus pertenencias.

Este procedimiento demuestra la importancia del patrullaje preventivo: no solo permite actuar ante hechos delictivos, sino también proteger a los vecinos, resguardar sus bienes y brindar soluciones concretas a la comunidad.

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Seguimos trabajando bajo la premisa del intendente Ariel Sujarchuk para construir un Escobar más seguro y cercano.

@asujarchuk @rociofernandez_ok