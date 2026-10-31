TRABAJO COORDINADO ENTRE EL CENTRO DE MONITOREO Y LA POLICÍA MUNICIPAL: UN APREHENDIDO EN MATHEU

Tras un hurto en un comercio de Matheu, las cámaras del Centro de Monitoreo registraron al hombre mientras se alejaba con lo sustraído.

A partir de las imágenes, se coordinó la intervención de la Policía Municipal. En el lugar, los agentes municipales colaboraron con personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires para identificar al hombre, quien fue aprehendido y trasladado a la dependencia policial junto con lo recuperado para las actuaciones correspondientes.

Seguimos trabajando bajo la premisa del intendente Ariel Sujarchuk para fortalecer la seguridad en todo el distrito y construir un Escobar más seguro y cercano.

@asujarchuk @rociofernandez_ok