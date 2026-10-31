Escobar reconoció a sus medallistas de los Juegos Bonaerenses 2026

Detrás de cada medalla hay una historia de esfuerzo, dedicación y sueños cumplidos. Con ese espíritu, Escobar homenajeó a quienes se destacaron en los Juegos Bonaerenses 2026, cuya final provincial se desarrolló en Mar del Plata. El encuentro, encabezado por el intendente Ariel Sujarchuk, reunió a más de 100 personas, entre participantes y sus familiares, para celebrar los logros de quienes representaron al distrito en distintas disciplinas deportivas y culturales.



Durante la actividad, los finalistas compartieron sus vivencias, los desafíos que atravesaron y las emociones de participar en el torneo. “Fue mi primer Bonaerense y estoy muy contenta y agradecida con el Municipio de Escobar por darnos esta oportunidad y acompañarnos. Llegar hasta Mar del Plata ya fue un montón. La atención fue estupenda y el equipo de patín tuvo grandes resultados: dos campeonas y una subcampeona. Fue muy difícil, pero la rompimos y dimos todo”, expresó Merlina Sosa, participante de patín artístico.



“Fue una experiencia hermosa y pudimos compartir mucho con amigos. Este año no fue nada fácil porque es un deporte que está creciendo mucho y se destaca la disciplina y el nivel de los deportistas. Como era mi último torneo, el gran objetivo era traerle una medalla de despedida a Escobar, y por suerte lo pudimos cumplir”, expresó emocionada Morena Arias, quien compitió en la categoría de parabádminton.



Sujarchuk también acompañó la entrega de diplomas y felicitó a quienes integraron la delegación local. ““Llevar la hermosa camiseta de Escobar que tienen hoy sobre sus hombros nuestros medallistas, es un orgullo enorme. Demuestran que el trabajo de todos los días da resultados y que vamos por más. Invertir en el deporte no es gasto, es la mejor inversión que podemos hacer en términos de educación, de salud, de la capacidad de nuestra gente y de construir un modelo de ciudadano donde la gente pueda ser feliz”, expresó el intendente.



La edición 2026 de los Juegos Bonaerenses comenzó el 6 de junio y finalizó el 23 de octubre, con una importante participación del distrito. Un total de 6.113 vecinos y vecinas compitieron en la etapa municipal, más de 1.000 avanzaron a la instancia regional y nueve equipos alcanzaron la fase interregional. Finalmente, 252 representantes de Escobar clasificaron a la final provincial en deportes juveniles, disciplinas para personas con discapacidad, adultos mayores y cultura.



Escobar obtuvo 31 medallas: 12 de oro, nueve de plata y 10 de bronce, y alcanzó el puesto 15 entre los 135 municipios participantes.



Entre las medallas de oro se destacaron Bianca Molver y Maitena Henze Fernández en patín artístico; Sol Cabrera en natación adaptada; Alicia Ampuero y Clelia Akizawa en tenis de mesa; Sebastián Rivero, Javier Amarillo y Sebastián Onufryjczuk en atletismo; Brisa Segovia, Amparo Navarro, Sebastián Onufryjczuk y Benicio Ottaviano en posta mixta 4×100; Brian Ferreyra y Jonás Delvalle Sosa en fútbol tenis; y Luciano Endrizzi, Tadeo Monzón, Lautaro Coronel, Diego Morán y Mateo Arroyo en deportes electrónicos.



Las medallas de plata fueron obtenidas por Marcos Flores, Thiago Alderete, Juan Piquet y Ámbar Blanco en atletismo; Lucía Caballero en patín artístico; Ian Leguizamón en taekwondo ITF; Guillermo Giménez y Jano Matevé en sapo intergeneracional; Kiara Salleres en ajedrez; y el equipo de handball playa integrado por Pía Calabrese López, Lourdes Giménez, Melina Rojas, Luana Ramos, Jazmín Borda, Valentina Galarraga, Macarena Álvarez y Magalí Osti.



Por su parte, las medallas de bronce correspondieron a Lucrecia Torres Capobianco y Delfina Sozzi en orientación intergeneracional; Mateo Cuellar y Emma Monzón en taekwondo; María Torres, Candela Larrea, Benjamín Del Rosario y Milo Boero en atletismo; Morena Arias en parabádminton; y el equipo de básquet adaptado conformado por Diego Abrego, Milagros Cristaldo, Luana López y Vladimir Márquez.



En el ámbito de la cultura, también se destacaron Faustina Fernández Trangol en pintura y artes plásticas (oro), y Mario Salvatierra y Mirta Muñoz en danzas folclóricas, en la categoría Adultos Mayores (bronce), quienes representaron a Escobar en la instancia provincial.