En su primera participación, Escobar alcanzó el podio del Índice de Gestión Estratégica de Ciudades que analiza la UBA

El municipio de Escobar logró una ubicación destacada al posicionarse en el tercer puesto del ranking general del Índice de Gestión Estratégica de Ciudades (IGEC) 2026, elaborado por el Centro de Ciudades Inteligentes de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA). En su primera incorporación a este estudio -que evalúa a 31 municipios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)-, el distrito obtuvo una calificación global de 3,35 puntos sobre 5. Así, integra el selecto grupo de solo cinco comunas que superaron los tres puntos en toda la región. Escobar quedó ubicado en el podio metropolitano únicamente por detrás de Vicente López (3,78) y Tres de Febrero (3,55) y se posicionó como el municipio mejor calificado entre todos los incorporados en la medición de este año.



El informe de la UBA destaca que Escobar supera el promedio metropolitano en las cinco dimensiones analizadas y sobresale especialmente en Tecnología e Infraestructura (3,77 puntos, segundo puesto empatado) y Medio Ambiente (3,37 puntos, segundo puesto). Entre sus principales fortalezas y virtudes operativas, el documento resalta el Parque Solar Loma Verde -con 3.700 paneles, 2,3 MW de potencia y cerca de 2.000 toneladas de CO₂ evitadas-, la extensión del programa «Escuelas por el Ambiente» a 222 establecimientos educativos con 7.600 estudiantes, y un sistema de recolección de residuos con cobertura del 100% del territorio seis días a la semana equipado con seguimiento GPS. Asimismo, en materia de desarrollo económico y gestión político-institucional (donde también alcanzó el tercer y quinto puesto, respectivamente), se ponderan la certificación de la norma ISO 37001 antisoborno y la finalización del Plan Local de Acción Climática, entre otros aspectos.



«Este reconocimiento del Centro de Ciudades Inteligentes de la UBA ratifica que la planificación estratégica, la innovación tecnológica y la sustentabilidad ambiental son los pilares fundamentales para transformar la calidad de vida de nuestros vecinos y posicionar a Escobar como un referente de gestión pública en toda la región metropolitana», resaltó el intendente Ariel Sujarchuk, quien reafirmó su compromiso de consolidar un modelo de ciudad inteligente, sustentable y transparente.



El tercer puesto en el IGEC/UBA se suma a una trayectoria de reconocimientos que respalda el rumbo de la gestión. A nivel internacional, Sujarchuk recibió el Seoul Smart City Prize, en Corea del Sur, por su liderazgo en gobernanza e inteligencia artificial. En materia financiera, la consultora Moody’s Argentina sostiene para Escobar una calificación crediticia BBB.ar, que reconoce el bajo nivel de endeudamiento y la eficiencia en el manejo de las cuentas públicas. A nivel provincial, el distrito lidera el crecimiento del Coeficiente Único de Distribución (CUD) en la última década: pasó del puesto 38 al 17 en el reparto de la coparticipación bonaerense. A esto se suma el respaldo de los vecinos: en el último ranking de CB Consultora, Sujarchuk ocupa el segundo lugar entre los intendentes del Gran Buenos Aires, con 59,6% de imagen positiva y un diferencial de +22,9 puntos.



“Planificación estratégica, solvencia fiscal e innovación sostenida son los rasgos de una gestión que hoy reconocen la academia, los organismos internacionales, los mercados financieros y la comunidad”, concluyó Sujarchuk.