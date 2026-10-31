LA POLICÍA INTERVINO EN MASCHWITZ TRAS UN ATAQUE A PEDRADAS CONTRA UN COLECTIVO DE LA LÍNEA 60

Efectivos del Comando de Patrullas de Escobar, con la colaboración de la Policía Municipal, intervinieron en un episodio de violencia ocurrido en Ingeniero Maschwitz, donde un joven mayor de edad y un menor fueron identificados tras un ataque contra un colectivo de la línea 60.

El hecho ocurrió en Ruta 26 y Colectora Oeste, cuando se produjo una discusión con el chofer de la unidad luego de que este solicitara la documentación correspondiente para verificar un pase de discapacidad.

Según relató el conductor, los involucrados reaccionaron agresivamente, comenzaron a arrojar piedras contra el colectivo, provocaron daños en uno de sus vidrios laterales y lo amenazaron, además de intentar agredirlo físicamente.

Ante esta situación, el Comando de Patrullas acudió al lugar y, con el apoyo de la Policía Municipal de Escobar, colaboró en el control de la situación y las actuaciones correspondientes.

Durante el procedimiento, uno de los mayores de edad se resistió a la intervención policial y forcejeó con los efectivos, por lo que debió ser reducido.

Cabe destacar que, según referencias vecinales, algunos de los involucrados ya habían protagonizado situaciones conflictivas en el barrio, generando preocupación entre los residentes.

La causa quedó bajo intervención de la UFI N.º 5 de Escobar y del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, que dispuso la entrega del menor a sus progenitores.

La intervención conjunta de las fuerzas de seguridad permitió dar respuesta al hecho, proteger al trabajador del transporte público y actuar frente a conductas violentas que afectan la tranquilidad y la convivencia de los vecinos.

Desde la Secretaría de Seguridad del Municipio de Escobar continuamos fortaleciendo el trabajo articulado entre la Policía Municipal y la Policía de la Provincia de Buenos Aires, bajo los lineamientos del intendente Ariel Sujarchuk, para garantizar una presencia preventiva permanente en todo el distrito.