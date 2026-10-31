Finde en Escobar: la Fiesta de la Frutilla y las Peatonales de Halloween son los eventos destacados

Se acerca un nuevo fin de semana y la Municipalidad de Escobar ofrece distintas actividades, entre las que se destacan la segunda edición de la Fiesta de la Frutilla y los festejos de Halloween, además de otras propuestas culturales.



Las actividades comienzan este viernes, a las 9 horas en el Predio Floral (Mateo Gelves 1050, Belén de Escobar), con la exposición “Vidas submarinas: ciencia, arte y soberanía”, la propuesta interactiva con entrada libre y gratuita que invita a descubrir los secretos de las profundidades del mar argentino y el trabajo de los investigadores del CONICET. La muestra continuará abierta el sábado y domingo desde las 11 horas. Luego, a las 20 horas en el Teatro Seminari (Mitre 451, Belén de Escobar), se presentará el espectáculo “Mix: Un Nuevo Varieté”.



El sábado, con motivo de las celebraciones de Halloween, a partir de las 9 horas la Granja Educativa Don Benito (Independencia y Mendoza, Ingeniero Maschwitz) ofrecerá entrada gratuita para niños y niñas que vayan disfrazados. Más tarde, a las 10 horas en la Feria de la Colectividad Boliviana (Av. de los Inmigrantes 2431, Belén de Escobar), se realizará la segunda edición de la Fiesta de la Frutilla. El evento contará con una gran feria de productores locales donde se podrán comprar cajones de fruta fresca, alimentos y productos elaborados a base de frutilla, además de propuestas gastronómicas, artesanales y shows en vivo. La experiencia se repetirá el domingo con entrada libre y gratuita. Por la tarde, a las 15 horas en Garín (Larroca y Belgrano) tendrá lugar la jornada cultural JuveActiva especial Halloween con actividades y shows musicales. Los festejos de Halloween también tendrán lugar a las 16 horas con peatonales que contarán con shows en vivo, sorteos y premios a la mejor vidriera en las localidades de Matheu (San Martín y Juan León), Maquinista Savio (Carlos del García y San Juan), e Ingeniero Maschwitz (Av. Mendoza y Los Rosales) y, desde las 17 horas, en la peatonal Hipólito Yrigoyen de Belén de Escobar (entre Tapia de Cruz y Estrada), con el espectáculo “El Gran Showman”, la presentación del grupo musical Peché y premios al mejor disfraz y a la mejor vidriera comercial.



También el sábado, a las 18 horas en la Casa de la Cultura (Mitre 450, Belén de Escobar), se inaugurará la muestra de arte anual “Soles, Arte y Movimiento”. La exposición se podrá visitar hasta el 12 de noviembre, de lunes a viernes de 9 a 20 horas, con entrada libre y gratuita. Además, el Cine Italia proyectará las películas “Halloweentown” a las 17 horas, “Entrevista con el Vampiro” a las 18 horas, “Van Hellsing: Cazador de Monstruos” a las 18:30 horas, “Sleepy Hollow: La Leyenda del Jinete Sin Cabeza” a las 21 horas, y “El Cuervo” a las 23 horas, como parte del ciclo “Cine Italia Embrujado” con entrada libre y gratuita.



El domingo, a las 8 horas en el Polo de Educación Superior (PES) de Escobar (Sucre 1550, Ingeniero Maschwitz), se desarrollará la 7ª edición de la maratón a beneficio del programa Escobar Hambre Cero con distintas propuestas para todas las edades. Habrá una Carrera Kids gratuita para niños y niñas de hasta 12 años, con largada a las 10:30 horas, una instancia participativa de 3 kilómetros y una prueba competitiva de 10 kilómetros, cuya distancia está certificada por la Federación Atlética Metropolitana (FAM). La jornada también contará con puestos de emprendedores locales y DJs. Más tarde, a las 14 horas en la Reserva Natural y Educativa (Sucre y Obligado, Ingeniero Maschwitz), estará la propuesta “Domingos de Paseo en la Reserva”. La actividad no requiere inscripción previa. Además, el Cine Italia tendrá funciones de las películas «Clayface» a las 16:30 horas, «Los Otros» a las 19 horas, y «La Caída de la Ballena» a las 21:30 horas. Por último, se proyectarán con entrada libre y gratuita las películas “Godzilla” a las 19 horas y “Godzilla: Minus One” a las 21 horas, como parte del “Ciclo Kaiju”.