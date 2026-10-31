Interes general

Escobar suma propuestas para festejar Halloween

31 octubre, 2026
Realidades de Escobar

La Municipalidad de Escobar organiza este sábado 31 de octubre una jornada especial para celebrar Halloween en familia, con propuestas recreativas en distintas localidades, espectáculos en vivo, sorteos y premios. Además, habrá promociones especiales en comercios adheridos, para disfrutar de un recorrido por el distrito en una tarde repleta de diversión y sorpresas.

A partir de las 16 horas, se realizarán las Peatonales de Halloween en Matheu (San Martín y Juan León), Maquinista Savio (Carlos del García y San Juan) e Ingeniero Maschwitz (avenida Mendoza y Los Rosales), con música en vivo, sorteos y premios a la mejor vidriera comercial en cada punto. 

En Belén de Escobar, los festejos comenzarán a las 17 horas en la peatonal de la avenida Hipólito Yrigoyen, entre Tapia de Cruz y Estrada, con distintas propuestas para toda la familia y, desde las 20 horas, el espectáculo de magia y humor “El Gran Showman”, a cargo de Gastón Fabbiani, y la banda de cumbia Peché. Además, se entregarán premios al mejor disfraz y a la mejor vidriera comercial.

En Garín se realizará una actividad organizada por Juve Activa, de 15 a 19 horas, en la intersección de Larroca y Belgrano. Habrá food trucks, competencia de disfraces y de k-pop, tarot y muchas sorpresas más.

Asimismo el sábado, a partir de las 9 horas, la Granja Educativa Don Benito (Independencia y Mendoza, Ingeniero Maschwitz) ofrecerá entrada gratuita para niños y niñas que vayan disfrazados.


Además, las chicas y los chicos podrán recorrer los comercios adheridos para retirar dulces y disfrutar de las decoraciones temáticas. También habrá promociones especiales en distintos locales del distrito. El listado de comercios participantes y sus ofertas se puede consultar en escobar.gob.ar/comercios-halloween.