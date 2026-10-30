LA POLICÍA MUNICIPAL APREHENDIÓ A UN HOMBRE TRAS INGRESAR A UNA FINCA EN ESCOBAR

Agentes de la Policía Municipal observaron a un hombre que saltó una zanja e ingresó a una finca.

Al acercarse, le dieron la voz de alto, pero el hombre hizo caso omiso y continuó desplazándose entre los cercos en dirección a la vivienda.

Ante esta situación, los agentes ingresaron al predio, lograron alcanzarlo y reducirlo, y procedieron a su aprehensión.

El hombre fue trasladado a la Comisaría Escobar Primera para realizar las actuaciones correspondientes.

Seguimos trabajando bajo la premisa del intendente Ariel Sujarchuk para fortalecer la seguridad en todo el distrito y construir un Escobar más seguro y cercano.

@asujarchuk @rociofernandez_ok