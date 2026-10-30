Interes general

Escobar fue sede de una exposición de escuelas técnicas de la región 

30 octubre, 2026
Realidades de Escobar

Escuelas de formación técnica de toda la región participaron en Escobar de una exposición bajo la consigna «Integración, Innovación y Trabajo para el Desarrollo Territorial». El evento, que busca impulsar la educación, el arraigo local, la empleabilidad y las tecnologías 4.0, reunió la producción integral de la Región 11 (Escobar, Zárate, Campana, Pilar y Exaltación de la Cruz), y convocó a más de 2.000 personas.

Durante la jornada se exhibieron proyectos científico-tecnológicos de escuelas técnicas, agrarias, institutos superiores y centros de formación profesional. Además, hubo una muestra interactiva de robótica, exhibición de autos eléctricos del Desafío ECO de YPF y reconocimientos a exalumnos por desarrollos tecnológicos.

“Es un gran orgullo que esta muestra regional se realice en nuestro distrito. Acá lo que está floreciendo es el talento y la creatividad de nuestros jóvenes y docentes, fruto de la educación pública bonaerense”, expresó el intendente Ariel Sujarchuk. Y agregó: “Tenemos que elegir qué Argentina queremos: una con ciencia, robótica e industria del conocimiento, o un país primarizado con puestos precarios. Por eso, el Estado debe aprovechar este potencial, brindar las herramientas necesarias y una oportunidad de futuro a los jóvenes”.

El encuentro contó con la participación activa de las instituciones locales incluyendo las escuelas secundarias técnicas N.º 1 de Belén de Escobar, N.º 2 de 24 de Febrero, N.º 3 de Savio y N.º 4 de Garín, el ISFDyT. N° 55, el Centro de Formación Agraria N° 25 y los centros de formación CFP N.º 401, CFL N.º 402 y CFP N.º 403. A su vez, autoridades provinciales y locales recorrieron los stands para respaldar el trabajo de los estudiantes y reforzar el vínculo entre la educación técnica y el sector productivo.