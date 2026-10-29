GRACIAS A LAS CÁMARAS DEL CENTRO DE MONITOREO MUNICIPAL: TRES ARMAS SECUESTRADAS Y UN HOMBRE DETENIDO

Una investigación del Gabinete Técnico Operativo (GTO) de la Comisaría Escobar 2.ª, con imágenes del Centro de Monitoreo Municipal, permitió identificar a un sospechoso vinculado al robo de motocicletas y concretar un allanamiento en Rincón de Milberg, Tigre.

La causa es por hurto agravado de vehículos dejados en la vía pública. Las tareas investigativas y el seguimiento de las cámaras permitieron identificar un Chevrolet Corsa que habría sido utilizado como vehículo de apoyo. Según los elementos reunidos, la patente habría sido cubierta con cinta para evitar que el auto fuera identificado por las cámaras.

Con las pruebas obtenidas, la Justicia autorizó un allanamiento en una vivienda de Rincón de Milberg, donde fue identificado el principal investigado, un hombre de 54 años. Se secuestraron:

* Una pistola Taurus con 10 municiones.

* Una pistola Bersa calibre 9 mm con 7 municiones.

* Una escopeta marca Dos Leones.

* Un teléfono celular.

* Una prenda de vestir que habría sido utilizada por el sospechoso en uno de los hechos.

* Un Chevrolet Corsa presuntamente utilizado para facilitar los robos.

Aunque las motocicletas buscadas no fueron halladas, el procedimiento permitió sumar pruebas. Ante el hallazgo de las armas, la Fiscalía dispuso la aprehensión del sospechoso, quien fue trasladado a sede policial y quedó detenido a disposición de la Justicia.

El operativo estuvo a cargo del GTO de la Comisaría Escobar 2.ª, con la colaboración de los GTO de las comisarías Escobar 1.ª y 3.ª, y del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) de Escobar. Intervienen la UFI N.º 5 de Escobar y el Juzgado de Garantías N.º 4 del Departamento Judicial Zárate-Campana.

El procedimiento destaca el trabajo articulado entre las fuerzas policiales, la Justicia y las herramientas tecnológicas de videovigilancia, que permiten reconstruir hechos, identificar sospechosos y aportar pruebas.

Seguimos trabajando bajo la premisa del intendente Ariel Sujarchuk para fortalecer la seguridad en todo el distrito y construir un Escobar más seguro y cercano.

@asujarchuk @rociofernandez_ok