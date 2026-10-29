Interes general

600 TRÁMITES DOCUMENTARIOS EN UN MES: NUEVA SUBDELEGACIÓN DEL REGISTRO DE LAS PERSONAS EN GARÍN

28 octubre, 2026
Realidades de Escobar

En la Secretaría de Seguridad del Municipio de Escobar funciona una nueva Subdelegación del Registro Provincial de las Personas, donde vecinos y vecinas pueden realizar sus trámites de identidad de forma accesible y rápida.

A un mes de su inauguración, ya realizamos 600 trámites documentarios.

📌 ¿QUÉ TRÁMITES PODÉS REALIZAR?

🔹 DNI: tramitarlo o renovarlo.

🔹 Cambio de domicilio.

🔹 Actualización de DNI para menores.

🔹 Denuncias por extravío.

🔹 Solicitud de partidas de nacimiento, matrimonio y defunción.

🕗 HORARIO DE ATENCIÓN: De lunes a viernes, de 8 a 16 h.

📍 ¿DÓNDE ESTAMOS?

Secretaría de Seguridad de Escobar

Boulevard Presidente Perón 234, Garín, a pocas cuadras de la estación.

📲 Consultas: 11 2476-8697

Como nos indica el intendente Ariel Sujarchuk, continuamos impulsando herramientas que simplifican los trámites de los vecinos y vecinas de Escobar.

@asujarchuk @rociofernandez_ok