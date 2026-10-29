600 TRÁMITES DOCUMENTARIOS EN UN MES: NUEVA SUBDELEGACIÓN DEL REGISTRO DE LAS PERSONAS EN GARÍN

En la Secretaría de Seguridad del Municipio de Escobar funciona una nueva Subdelegación del Registro Provincial de las Personas, donde vecinos y vecinas pueden realizar sus trámites de identidad de forma accesible y rápida.
A un mes de su inauguración, ya realizamos 600 trámites documentarios.
📌 ¿QUÉ TRÁMITES PODÉS REALIZAR?
🔹 DNI: tramitarlo o renovarlo.
🔹 Cambio de domicilio.
🔹 Actualización de DNI para menores.
🔹 Denuncias por extravío.
🔹 Solicitud de partidas de nacimiento, matrimonio y defunción.
🕗 HORARIO DE ATENCIÓN: De lunes a viernes, de 8 a 16 h.
📍 ¿DÓNDE ESTAMOS?
Secretaría de Seguridad de Escobar
Boulevard Presidente Perón 234, Garín, a pocas cuadras de la estación.
📲 Consultas: 11 2476-8697
Como nos indica el intendente Ariel Sujarchuk, continuamos impulsando herramientas que simplifican los trámites de los vecinos y vecinas de Escobar.
@asujarchuk @rociofernandez_ok