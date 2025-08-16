Gracias a las gestiones del Municipio, se restituye la base de Prefectura Naval en el partido de Escobar

La Secretaría de Seguridad del Municipio de Escobar informa que, a partir de las gestiones del intendente Ariel Sujarchuk ante la ministra Patricia Bullrich, así como los reclamos institucionales a las autoridades nacionales, se logró retrotraer la decisión del Ministerio de Seguridad de la Nación de retirar la División de Seguridad Ciudadana de la Prefectura Naval Argentina, que ocupaba una oficina en el edificio de Belgrano 657, Belén de Escobar.

En consecuencia, los recursos humanos y logísticos de esta fuerza federal han sido restituidos, se mantiene la dotación original de aproximadamente 75 efectivos y se garantiza la continuidad de los patrullajes y controles en zonas urbanas y rurales de nuestro distrito.



“La presencia de Prefectura es estratégica para la seguridad de nuestros vecinos por su trabajo articulado con la Policía Bonaerense y las fuerzas municipales. Haber revertido esta medida es el resultado del trabajo conjunto, el diálogo institucional y la firme defensa de los intereses de Escobar”, celebró Sujarchuk.



El Municipio reafirma su compromiso de seguir trabajando en articulación con todas las fuerzas federales y provinciales para fortalecer la seguridad en cada localidad, siempre con el objetivo de cuidar a nuestros vecinos y vecinas.





