CiudadanIA 5.0: abre una nueva inscripción para cursos que comienzan en septiembre

Debido a la gran demanda, el programa municipal CiudadanIA 5.0 abrió una nueva inscripción para los cursos que comenzarán el próximo 10 de septiembre. Este 18 y 20 de agosto iniciarán las capacitaciones para los 7.453 inscriptos, 3.925 en cursos de habilidades digitales, 1.851 en idiomas y 1.677 en microaprendizajes.

Sin embargo, quienes no llegaron a anotarse, pueden hacerlo a través de escobar.gob.ar/ ciudadaniainteligente o enviando un mensaje al chatbot municipal Flora al 11 6813 1202. La propuesta está destinada a estudiantes, docentes, trabajadores y vecinos del distrito mayores de 16 años, que deseen incorporar herramientas tecnológicas estratégicas para su desarrollo personal, laboral y comunitario.



Los cursos se dictarán en modalidad combinada (clases sincrónicas y asincrónicas, campus virtual y metodología de microaprendizajes), en articulación con instituciones de prestigio como CUI–UBA, Ticmas, UNSAM y Fundación Potenciar Argentina.



En Habilidades Digitales, los cursos disponibles son: Programación Inteligente con Python y GitHub Copilot; Programación Full COBOL; Desarrollo de Aplicaciones Móviles; Prompt Engineering; Ciencia de Datos y Marketing Digital. A su vez, se ofrecen cursos de los idiomas inglés, portugues, alemán e italiano.



Asimismo, a través de Flora se puede acceder a microaprendizajes por WhatsApp: videos cortos de hasta dos minutos sobre habilidades digitales clave y temáticas como Inteligencia Artificial y Ciberseguridad.





